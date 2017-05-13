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إستحوذت صورة هنري كيسنجر متصدّرا اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع وزير الخارجية الروسي سيرغيه لافروف، على إهتمام سياسي وديبلوماسي واسع، نظرا الى سمعة الرجل الذي بات في الثالثة والتسعين من عمره ولا يزال حاد الذكاء، تماما كما كان في الأعوام الأربعة التي أمضاها وزيرا للخارجية في عهد الرئيس جيرارد فورد بين العامين ١٩٧٣ و١٩٧٧، وخطّ فيها خطوط تماس كثيرة، وخصوصا في الشرق الأوسط، وهو الذي ظل في عين أهله عرابا لمشروع التقسيم وتغيير الحدود السياسية – الطبيعية والديموغرافية، بابا الى حل الأزمة العربية – الإسرائيلية التي تستولد، تباعا منذ ذلك حين، عشرات الأزمات والحروب والتعقيدات.

وتجلّت آخر تجليات كيسنجر الفكرية في العام ٢٠١٤ كتابه «النظام العالمي» ضّمنه خلاصة نظرياته السياسية في آليات بناء صرح النظام العالمي بصورة تشاركية بين دول العالم، من دون إغفال القراءات التاريخية المتباينة، والصراعات في اكثر من منطقة من العالم، وانتشار التكنولوجيا ووسائل التواصل، بالتوازي مع انتشار التطرّف الأيديولوجي.

لا ريب أن ترامب يلجأ الى خدمات كيسنجر وحنكته، ليس فقط في مواجهة ثعلب الديبلوماسية الروسية ذي الباع الطويل في علم التفاوض والمراوغة، بل في مرحلة تبني فيها واشنطن، تباعاً، استراتيجيتها للسياسة الخارجية، وقبيل الزيارة الإستثنائية للرئيس الأميركي الى الرياض التي تستضيف مؤتمرا عربيا – أميركيا يرمي الى مناقشة التحديات التي تواجه المنطقة، في مقدمها الحرب على الإرهاب ومواجهة الفوضى وإمكان إعادة إطلاق مسار التسوية بين العرب واسرائيل. ولا ريب أن ملفي ايران وسوريا سيكونان في صلب محادثات الرئيس الأميركي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والزعماء العرب الذين تستضيفهم الرياض. من هنا تكمن أهمية مشاركة كيسنجر في العصف الرئاسي الأميركي الحاصل، وهو الخبير في شؤون المنطقة، واكبها في مختلف مراحل حياته، مستشارا للأمن القومي ثم وزيرا للخارجية فمفكرا إستراتيجيا وملهماً لأكثر من إدارة رئاسية أميركية، فكان مستشار أمن قومي سريا لجورج بوش الابن، وشارك في عهد باراك أوباما في حلقة اتخاذ القرارات في مجلس الأمن القومي، وإستشارته هيلاري كلينتون في الفترة التي شغلت فيها منصب وزيرة الخارجية.

ويظهر تأثيره في إدارة ترامب من خلال مساعِدته السابقة كاثلين ماكفارلاند، وهي راهناً نائبة مستشار الأمن القومي، وعملت مع كيسنجر في مجلس الأمن القومي زمن السبعينيات.

ويُعرف عن كيسنجر انه من الداعين الى نظرية «التفكّر من خارج الصندوق»، وإهمال الحذر الذي طالما شاب السياسة الخارجية الاميركية و»إعادة تعريف الأهداف باستمرار والقدرة على تأمل الفوضى»، والتصرف بنمطٍ غير محدد وغير منطقي للتغلب على الخصم، ويُعتبر من أبرز المنظّرين والمتعمقين في مسألة السلام العربي- الإسرائيلي.

ولا يخفى أن الضربة العسكرية التي أمر بها الرئيس الأميركي ضد مطار الشعيرات في سوريا، كجزء من التحوّل في السياسة الخارجية الاميركية، هي في صلب نظرية كيسنجر الرامية الى التخلي عن الحذر وتأمل الفوضى.

على وقع هذا المشهد الشديد التعقيد، يشارك لبنان في مؤتمر القمة العربية – الاميركية في السعودية بوفد يتمثّل برئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، في حين كان ثمة من يتلهى داخليا بإثارة غبار سياسي، إثر الدعوة الرسمية التي تلقاها الحريري من العاهل السعودي عبر القائم بالأعمال وليد البخاري للمشاركة في المؤتمر.

ويقول العارفون ان لا محلّ أو صحة لما أثير في الساعات الاخيرة عن إستياء رئاسي من الآلية التي إعتمدت في الدعوة الموجّهة الى لبنان، ذلك أن قرار المشاركة منسّق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، تماماً كما الكلمة التي سيلقيها الرئيس الحريري في أعمال المؤتمر.

ويشير هؤلاء الى أن من حاول تسويق الخلاف- الوهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، هو نفسه من راهن في الفترة الأخيرة على ضرب هذه العلاقة من خلال إستهداف الرئيس الحريري والإيحاء بأنه الطرف الأضعف فيها، في حين أن العلاقة بين الرجلين أكثر من سوية، نابعة من رؤية مشتركة ومتطابقة للأولويات اللبنانية الضاغطة، قوامها الرغبة المشتركة في ايجاد مساحات الإلتقاء وعدم الإختلاف، وركنها مقاربة وطنية خالصة تأخذ في الإعتبار المصلحة العليا للبنان، في ظرف إقليمي – دولي يعدّ إستثنائيا في تاريخ المنطقة، نظرا الى ما ينتظرها من تطورات وجودية، مع تقدّم الحرب على داعش وإعادة رسم خرائط في سوريا.