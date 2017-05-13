أسرار الصحف ليوم السبت 13 أيّار 2017

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أسرار - الجمهورية

رفض مسؤول غير مدني أثناء زيارة إلى الخارج مناقشة أي موضوع سياسي لبناني داخلي.

للمرة الأولى تُعيِّن دولة أوروبية بارزة قنصلاً عاماً لها في لبنان من أصل مُسلم عربي.

زار وفد من حزب بارز في دولة عظمى لبنان لإستطلاع رأي الحكومة اللبنانية في مسألة المناطق الآمنة في سوريا.

كواليس - البناء



قالت مصادر عسكرية في القلمون إنّ مفاوضات تنتهي بسحب المسلحين ومن يرغب بمرافقتهم من الأسر والعائلات عبر تركيا قد قطعت شوطاً مهمّاً، وانّ تخفيف حزب الله لتواجده في المنطقة مساعدة على تسريع التفاوض بينما يفترض أن يتضمّن الاتفاق تأمين عودة النازحين الذين لا يرافقون المسلحين برعاية الجيش السوري إلى مناطق سكنهم في ريف دمشق، وكشفت المصادر عن دور تركي قطري في المفاوضات مقابل دور للأمن العام اللبناني في الوساطة.