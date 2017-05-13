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هكذا تم خرق شبكة الاتصالات اللبنانية

13
MAY
2017
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أوضح خبير الاتصالات العميد المتقاعد محمد عطوي لـ«البناء» أن «الخلل الموجود في نظام الحماية لأمن شبكة الاتصالات الخلوية والثابتة، سهّل عمل العدو «الاسرائيلي» وغيره باختراق الشبكة والتلاعب وفبركة الاتصالات الصوتية والرسائل النصية». وأكد عطوي أن «إسرائيل استطاعت الدخول مجدداً الى الشبكة الثابتة عن بُعد ومن أي مكان في العالم وتغيير المكالمات وإيهام المواطنين الذين تلقوا الاتصالات بأن المكالمات صادرة من الرقم المخترق بهدف خلق البلبلة والإساءة الى صاحب الرقم، ما يدل على إفلاس العدو «الاسرائيلي» في استخدام الوسائل المؤثرة على المقاومة وبيئتها الحاضنة ومجتمعها».

كما أوضح عطوي أن «لا علاقة للدول مصدر الاتصال، بل يمكن لأي مشترك عادي من أي شبكة في العالم الدخول إلى منظومة الهاتف الثابتة المحلية وخرقها، لكنه عمل تقني معقد لا يستطيع شخص عادي القيام به، بل يتطلب أشخاصاً اختصاصيين في الاتصالات العسكرية والمدنية يتبعون الى أجهزة استخبارات ومنها الموساد الإسرائيلي».

وأشار العميد عطوي الى ضرورة إعادة تأهيل نظام الحماية لشبكة الاتصالات اللبنانية على غرار ما تفعله كل دول العالم التي تحدّث أنظمة وبرامج الاتصالات بشكلٍ دوري على درجات رفيعة وعالية الدقة»ز ودعا الحكومة اللبنانية الى تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي لأن ما قام به خرق لسيادة الدولة اللبنانية.

البناء
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