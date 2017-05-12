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لا خلاف بين عون والحريري.. وباسيل سيرافق رئيس الحكومة إلى الرياض

12
MAY
2017
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مقدمة نشرة الOTV المسائية:

 في الإعلام، الجو إيجابي... وفي الصمت السياسي، مؤشر غيرُ سلبي... أما في النتائج، فلا شيء ملموساً إلى الآن، أقلَّه في العلن، باستثناء التأكيد أن المشاورات مستمرة للتوصل إلى قانون انتخاب يقي البلاد شرَّ الفراغ أو التمديد أو الستين...


غير أن الملموس، لا بل المكشوف والمفضوح، هو اصرار البعض المعروف على اختلاق شرخ وهمي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ممننين النفس ربما، بالعودة إلى البلاد إلى زمن مضى، فيعيدون الاعتبار لأدوار عادت إلى أحجامها، مستعيدين أمجاداً ضاعت، بعدما بنيت خلال سنوات وعقود على رمال تشتت الآخرين.


فتحت هذا العنوان، طفت على السطحِ اليوم محاولةٌ جديدة للإظهار، وكأن هناك خلافاً طارئاً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، على خلفيةِ دعوة الأخير من الجانب السعودي للمشاركةِ في القِمة التي تُعقد في اطار زيارة الرئيس الأميركي للمملكة. غير ان معلومات الـ otv تؤكد في هذا المجال، أن ما يُشاع بعيدٌ كل البعد عن الواقع، فالتنسيق قائم، ولا اختلاف أو خلاف، بدليل مرافقة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لرئيس الحكومة في الزيارة.


وفي غضون ذلك، برز في الساعات الماضية كذلك أكثر من دليلٍ إلى أن السجالَ الكهربائي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لا يعدو كونَه غيمةَ صيف عابرة، في سماء علاقة باتت ثابتة، ولو اعترضت سبيلها بعض المطبات، خصوصاً أن ما يجمع الطرفين أبعد بكثير من تفصيل تقني، ومحوره التمثيل الصحيح، الذي يبقى ضمان الوحدة في لبنان، على ما اكد رئيس الجمهورية اليوم.

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