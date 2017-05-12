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بعد الإتصالات المشبوهة خلال كلمة السيّد نصرالله.. هذه الحقيقة التي كُشِفت!

12
MAY
2017
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بيان صادر عن وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو:

بتاريخ 11/05/2017 تلقى عدد من المواطنين في مناطق لبنانية مختلفة (حوالي 10.000 رقم هاتفي) اتصالات مشبوهة ، من خلال استعمال تقنية عالية لاختراق الشبكة الهاتفية من خارج لبنان.

 

وبنتيجة التدقيق الفني تبين ان هذه الاتصالات أتت من فرنسا إيطاليا سوريا والعراق ودول أخرى الى داخل الشبكة اللبنانية دون ان تظهر الأرقام الحقيقية الصادرة عن هذه الاتصالات وتم التلاعب عمداً بالرقم الذي يظهر على شاشة الهاتف المتلقي ليظهر وكأن مصدرها شبكة الهاتف الثابت.
من هنا، نعتقد ان العدو الإسرائيلي هو وراء هذه الاتصالات المشبوهة والتي سبق وحصلت في العدوان الاسرائيلي في العام ٢٠٠٦.

 

هذا وتواصل وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو التحقيق بهذه المعطيات لمعرفة كامل حيثيات هذه القرصنة التي قام بها العدو الاسرائيلي ولاتخاذ التدابير والاجراءات الفنية اللازمة لمنع تكرار هذا الامر وسيتم اطلاع الحكومة اللبنانية والرأي العام اللبناني من قبل الوزارة واوجيرو على كل المستجدات والمعلومات التي تتوصل اليها.

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