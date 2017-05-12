توقيف خلية تابعة لجبهة النصرة مؤلفة من أربعة عناصر في بعلبك

بعد توافر معلومات الى مديرية بعلبك الهرمل الإقليمية في أمن الدولة عن تحركات مشبوهة لعناصر تابعين لخلية إرهابية مرتبطة بجبهة النصرة في منطقة بعلبك وجوارها ، تمكنت دورية تابعة لأمن الدولة ، وبناء على إشارة النيابة العامة العسكرية، من توقيف كل من (ع.ح.د)، و(م.د)، و(ع.خ.د) وشقيقه (خ.د)، وجميعهم من التابعية السورية، بجرم تشكيل مجموعة إرهابية تابعة لجبهة النصرة. إعترف الموقوفون بقيامهم بالقتال إلى جانب المجموعات الإرهابية في منطقتي القلمون والزبداني ، وكذلك في سلسلة جبال لبنان الشرقية. وكانوا يتلقون الأوامر من مواطنهم السوري الموقوف لدى المحكمة العسكرية. وقد تم تسليم الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية بواسطة مديرية المخابرات في وزارة الدفاع.