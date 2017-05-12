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أبو زيد: وزير الطاقة قدّم الاجوبة الكاملة عن الخطة الانقاذية للكهرباء وندعو المشككين الى السؤال عمن عرقل الخطة منذ العام 2012

12
MAY
2017
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أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب أمل ابو زيد " أن وزير الطاقة سيزار ابي خليل قدّم في اجتماع لجنة المال والموازنة الاجوبة الكاملة على كل التساؤلات وعلى كل محاولات التشكيك بالخطة الانقاذية والطارئة للكهرباء".

 

وأوضح النائب ابو زيد في تصريح اليوم " أن مجلس الوزراء طلب من وزير الطاقة تأمين الكهرباء بسبب توقّع توافد أعداد كبيرة من الزوار الى لبنان في خلال موسم الصيف.لذلك فبعد عرض وزير الطاقة في مجلس النواب وبعد النقاش في مجلس الوزراء ندعو الى الكف عن التشكيك واطلاق الاتهامات شمالاً ويميناً والى التوجّه بالسؤال عمن وقف وراء عرقلة خطة الكهرباء التي وضعها الوزير جبران باسيل منذ العام 2012 وتمّت الموافقة عليها في مجلس الوزراء آنذاك ؟ ".

 

واضاف " لولا تلك العراقيل لكان لبنان اليوم في وضع أفضل بكثير من حيث انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، فكفى استخفافاً بعقول الناس وكفى تجنياً على التيار الوطني الحر ".

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