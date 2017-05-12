ليونز المتن اقام عشاءه السنوي واطلق "تكريم البير مخيبر".. كنعان: تحدّي الحفاظ على المصالحة عمل مشترك وباستمرارها نستمر

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اقام نادي ليونز المتن برئاسة المحامي بول يوسف كنعان عشاءه السنوي في كازينو لبنان، بحضور وزير الاعلام ملحم الرياشي والنائب إبراهيم كنعان والنائب غسان مخيبر، وحاكم المنطقة 351 فادي غانم وعائلة ليونز المتن والأعضاء الحاليين والسابقين، وحشد من اهل الصحافة والاعلام الإعلام.

وبعد كلمة ترحيب من المحامي كنعان، عدد فيها نشاطات النادي الذي تأسس قبل أكثر من 50 عاماً، وهو الفاعل في ميدان الخدمة الاجتماعية، على الصعيد التربوية والاستشفائية والإنمائية، اعلن عن انطلاق لجنة تكريم الراحل البير مخيبر، "الرجل الوطني الذي تأخّر لبنان في ايفائه حقّه"، وذلك بعدما جرى تكريم الراحل ريمون اده بوثائقي وشارع على اسمه في بيروت في وقت سابق.

اما حاكم المنطقة 351 فادي غانم، فنوّه بنادي ليونز المتن النشيط والعريق، متحدّثا عن الليونزية كوسيلة للخدمة في المجتمع، بوقوفها الى جانب المحتاج، والعمل على تطوير المجتمع.

كنعان والرياشي

اما النائب كنعان، وبعدما تحدّث عن الراحل البير مخيبر "النموذج الذي يحتذى"، والذي كانت تربطه به علاقة تقدير واحترام وايمان مشترك بلبنان السيد الحر المستقل، وإعلان شأن المجتمعين المتني واللبناني، أكد كنعان أن رسالتنا في وطن التعددية والشرق تتطلّب وحدة الكلمة والقضية، معتبراً ان المصالحة المسيحية كانت صعبة، ولكن المحافظة عليها اصعب بكثير من إنجازها، وهي بحاجة الى الجميع، ما يتطلّب عملاً مشتركاً من الجميع، من السياسيين والفعاليات والبلديات والإعلاميين، لتبقى وتستمر، بالعمل المشترك بين مختلف مكونات المجتمع.

وأكد كنعان أن باستمرار المصالحة نضمن استمرار دورنا ورسالتنا، لا كمسيحيين في وطن الحريات لبنان فقط، بل على صعيد رسالتنا في هذا الشرق".

اما وزير الاعلام ملحم الرياشي فتحدّث عن العلاقة التي كانت تربطه بمخيبر، مستذكراً حادثة يوماً على طريق قرنايل عندما توجّه مع مخيبر لتقديم واجب عزاء "فاذا بشيخ درزي يبادر الى التوجّه الى مخيبر بالقول، اذا رح يكون مسائي مثل صباحي، فرح كون اسعد الناس".

وأشار الرياشي الى انه وفي السياسة "لا مصالحة بلا مصلحة، ولكن في نهاية الامر، تذهب المصالح وتبقى المصالحة، والمصالحة ما بين التيار والقوات باقية بايماننا بها وانعكاساتها الإيجابية على مجتمعنا"، وقال "من حسن حظّي، أن اولتي حكيم مع البير مخيبر، وآخرتي حكيم مع سمير جعجع".

كما تحدّث النائب غسان مخيبر عن "عمّو البير" الذي كان " من مدرسة الوطنية والخدمة المتفانية، والمثال في النزاهة ومكافحة الفساد".

وقدّم المحامي بول يوسف كنعان لكل من الرياشي وكنعان ومخيبر علن نادي ليونز المتن عربون شكر وتقدير، كما سلّم العلم الى حاكم المنطقة 351 فادي غانم، وتسلّم منه شعار الليونزية.