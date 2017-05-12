أبي خليل قدّم شرحاً قانونياً وادارياً وتقنياً ومالياً بَدّد المغالطات

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اوضح وزير الطاقة سيزار ابي خليل بعد اجتماع لجنة المال والموازنة حول ملف الكهرباء أنه لن يتم تأمينها خلال الصيف إلّا عبر خطة إنقاذية تتضمّن معامل جاهزة لا تتطلب وقتاً للبناء، أي المعامل العائمة.

واكدت مصادر وزارة الطاقة لـ«الجمهورية» انّ الاجتماع كان ايجابياً، كان هناك حشد نيابي وتميّز بوجود أشد المعارضين لخطة الكهرباء ولسياسة وزير الطاقة الذي قدّم شرحاً قانونياً وادارياً وتقنياً ومالياً، بَدّد المغالطات التي كانت لديهم وكانت النتيجة جيدة. كما شرح قانونياً وادارياً وتقنياً ومالياً وضع خطة الكهرباء».