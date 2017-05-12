عناوين الصحف ليوم الجمعة 12 أيار 2017

الأخبار: حزب الله يسلّم الجرود للجيش
«التيار» يلاقي نصرالله: فتح دورة استثنائية لمجلس النواب
الديار: جنبلاط «قلق» على دروز السويداء... هل «تجاوزت» الرياض عون ؟
الأنوار: القوى السياسية تدخل مرحلة الصمت لمحاولة تمرير قانون الانتخاب
البناء: موسكو تعلن وساطة بين واشنطن وطهران حول سورية... ودي ميستورا لتوسيع التهدئة
البيت الأبيض: التعاون مع روسيا ضد داعش... والجيش السوري يقترب من التنف
نصرالله: حدودنا آمنة شرقاً وجنوباً... إلى الحوار واستنفاد المهل وتخفيض التوتر
النهار: تهدئة على وقع تغييرات الحدود الشرقيّة
المستقبل: تسلّم دعوة من خادم الحرمين إلى قمّة الرياض.. وعدوان نقل عنه تمنّيه التهدئة
الحريري: نصرّ على تحقيق الإنماء المتوازن في كل المناطق
الجمهورية: الإتصالات النيابية.. الى الغرف المغلقة
the daily star: Vote law optimism as rift between rivals narrows
l'orient le jour: Abi Khalil répond à ses détracteurs, soutenu aussitôt par Aoun