عناوين الصحف ليوم الجمعة 12 أيار 2017

A + A -

الأخبار: حزب الله يسلّم الجرود للجيش

«التيار» يلاقي نصرالله: فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

الديار: جنبلاط «قلق» على دروز السويداء... هل «تجاوزت» الرياض عون ؟

الأنوار: القوى السياسية تدخل مرحلة الصمت لمحاولة تمرير قانون الانتخاب







البناء: موسكو تعلن وساطة بين واشنطن وطهران حول سورية... ودي ميستورا لتوسيع التهدئة

البيت الأبيض: التعاون مع روسيا ضد داعش... والجيش السوري يقترب من التنف

نصرالله: حدودنا آمنة شرقاً وجنوباً... إلى الحوار واستنفاد المهل وتخفيض التوتر

النهار: تهدئة على وقع تغييرات الحدود الشرقيّة





المستقبل: تسلّم دعوة من خادم الحرمين إلى قمّة الرياض.. وعدوان نقل عنه تمنّيه التهدئة

الحريري: نصرّ على تحقيق الإنماء المتوازن في كل المناطق

الجمهورية: الإتصالات النيابية.. الى الغرف المغلقة

the daily star: Vote law optimism as rift between rivals narrows

l'orient le jour: Abi Khalil répond à ses détracteurs, soutenu aussitôt par Aoun