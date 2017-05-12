أسرار الصحف ليوم الجمعة 12 أيار 2017

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

رجّحت مصادر متابعة للانتخابات الرئاسية الإيرانية فوز الرئيس حسن روحاني على منافسيه في الدورة الأولى بنيل أكثرية تزيد عن 50 في المئة من المقترعين، وأعادت المصادر الأسباب إلى أنّ جمهور الإصلاحيين يجد في روحاني درجة مقبولة من الانفتاح والحريات وجمهور المحافظين يجد فيه درجة كافية من الثبات في مواقع المواجهة في سورية والعراق واليمن، وأنّ الفريقين يعرفان انّ تطلب الأكثر لأيّ منهما سيصيب المجتمع بالانقسام ويضعف الوضعين الاقتصادي والسياسي، فثنائية ظريف وسليماني تشبه إيران…

خفايا

يحرص سياسي مخضرم على تأكيد أنّ تطبيق قانون وسيط الجمهورية من شأنه الحدّ من الفساد بشكل كبير جداً، علماً أنّ هذا القانون الذي يحمل الرقم 664 تمّ إقراره في المجلس النيابي في 4 شباط 2005، ابان عهد الرئيس العماد إميل لحود، وفي زمن حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي، والتي لم يتسنّ لها وضعه موضع التنفيذ لأنها استقالت في 28 شباط من العام نفسه، ولذلك يطالب السياسي المخضرم الحكومة الحالية بإنجاز المراسيم التطبيقية لهذا القانون لكي يبدأ العمل به في أقرب وقت ممكن…

الجمهورية: أسرار



استطلاعات

سُئل رئيس حزب بارز هل سيعتمد إستطلاعات الرأي في إختيار مرشّحيه الى الإنتخابات، فأجاب ضاحكاً: كل مرشح يدفع أكثر يحصل على رقم أعلى.



مد وجزر

سُئل نائب ينتمي إلى تيار سياسي عن العلاقة الفاترة بين تياره وبين مرجع بارز والتي وصلت إلى حدود الخلاف الكبير فقال لطالما كانت تمرّ بمرحلة «المد والجزر»بينهما.



سؤال



سأل وزير مُعارض لخطة الكهرباء لماذا حَصر الإنتقاد بوزير الطاقة طالما أن هناك فرقاء آخرين وافقوا على الخطة؟



حملة

فاجأ نائب في تيار سياسي زميلاً له ينتمي إلى أحد الأحزاب عندما طلب منه القيام بحملة ضد مناقصة رست على شخصية قريبة من التيار الذي ينتمي إليه.



إستقرار

طلب سفير دولة كبرى من مرجعية لبنانية حسم موضوع يتعلق بالإستقرار النقدي في لبنان.



خلايا

زار مسؤول أمني أوروبي بيروت سراً للإطلاع على تحقيقات مع خلايا قبضت عليها الأجهزة الأمنية كانت تخطط لعمليات في أوروبا.

برامج

لاحظت مصادر ديبلوماسية إنتقال عدد من العسكريين اللبنانيّين المتقاعدين للعمل في المنظمات الدولية وفي برامج النازحين السوريّين.

المستقبل: يقال

إنّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق طلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى لمناقشة الوضع في البقاع والسلاح المتفلّت.