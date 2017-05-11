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بالفيديو: فدى عبدو.. اسم جديد على لائحة ضحايا السلاح المتفلت !!

11
MAY
2017
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لا تزال قضية السلاح المتفلت تشغل بال اللبنانيين، فبعد سارة سليمان وامل خشفة ضحيةٌ ثالثة في عكار.

وفي تفاصيل الحادثة الجديدة، قتلت فدى عبدو الحامل وابنة الثامنةَ عشر اليوم الخميس، برصاص سلاح الصيد المتفلت على يد زوجها عبد الرحمن طالب.

برصاصة طائشة انتهت حياة الشابة وجنينها قبل 3 اشهر من خروجه الى الحياة، لكن القدر اراد ان يجمعهما قبل ذلك.

لا يزال الغموض يلف قصة فدى، فأهالي بلدة عين الدهب العكارية اكدوا ان العلاقة التي تجمع الضحية بزوجها جيدة، مرجحين فرضية ان تكون الرصاصة قد اطلقت عن طريق الخطأ من سلاح صيد كان زوجها يلهو به.

اما اهالي الضحية المفجوعين فلم يدّعوا على الزوج، مؤكدين رضوخهم لقرارات القضاء.

هذا وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادثة وأوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الزوج الجاني لمتابعة التحقيق في الجريمة.

وفي حادثة ثانية، شيعت الضحية أمل خشفة التي أنهت رصاصة طائشة حياتَها في منطقة الطريق الجديدة وسط حزن ووجع عائلتها.

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