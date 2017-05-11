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الرئيس عون دان الاعتداء على تلفزيون " الجديد" وطالب القضاء بالتحقيق وكشف هوية المرتكبين

أفاد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية انه بعد الاعتداء الذي تعرضت له محطة تلفزيون "الجديد"، تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا من رئيس مجلس ادارة المحطة السيد تحسين خياط الذي اطلعه على تفاصيل الاعتداء وما حصل سابقا من اعتداءات مماثلة . وقد ابدى الرئيس عون استنكاره الشديد للاعتداء رافضا التعرض لوسائل الاعلام وللحرية الاعلامية . وفيما لم يتهم رئيس الجمهورية احدا بارتكاب الاعتداء ، طالب الاجهزة القضائية المختصة باجراء التحقيقات اللازمة والذهاب حتى النهاية لكشف هوية المرتكبين وسوقهم امام القضاء .