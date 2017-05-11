ماذا حصل خلال إلقاء السيد نصرالله كلمته؟!

A + A -

توضيح صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله:

خلال إلقاء الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله خطابه في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي الكبير مصطفى بدر الدين حصل تلاعب غير محدد المصدر بالخطوط الهاتفية الثابتة للعلاقات الإعلامية في حزب الله حيث تم الاتصال بالعديد من المواطنين وإرسال رسائل هاتفية ظاهرها أنها من هذه الخطوط، وتحمل هذه الاتصالات والرسائل إساءة للمقاومة وقائدها.

إننا في العلاقات الإعلامية نتابع هذا الموضوع مع المعنيين في وزارة الاتصالات اللبنانية وفي هيئة أوجيرو لكشف المتلاعبين والأساليب التي استخدموها لتحقيق هذا الخرق.

العلاقات الإعلامية في حزب الله