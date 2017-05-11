قرار عسكري مهم جداً اعلنه! السيد نصرالله في ذكرى الشهيد القائد ذو الفقار: وجود أمل حقيقي بالوصول الى قانون جديد للانتخاب

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اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان السيد الشهيد مصطفى بدر الدين (السيد ذولفقار) لم يغب عنا، بل نعيش بفضل تضحياته الجسام فهو القائد والمقاتل في كل ميدان فيه لمقاومة الاحتلال راية.

ولفت السيد نصر الله في كلمة له الخميس في الاحتفال الذي يقيمه حزب الله في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين(السيد ذوالفقار)، الى ان الشهيد الحبيب كان مضحيا في الشدائد، وقائدا في تحرير الارض واسترجاع الاسرى بكرامة وقائدا في تفكيك شبكات العملاء والتكفيريين وفي الدفاع عن محور المقاومة.

واشار السيد نصر الله الى ان الشهيد ذوالفقار كان عام 1996 قائد معركتنا بمواجهة “اسرائيل” في معركة عناقيد الغضب التي نتج عنها اتفاق نيسان ومهد لتحرير العام 2000، مشيراً الى انه كان قائد العمليات في المقاومة على مدى سنوات، وكان من الطبيعي ان يسعى الصهاينة واعلامهم للنيل منه.

واضح سماحته الى ان السيد ذوالفقار يبقى اكبر من ان يصل اليه غبار من ضوضاء اعلام اسرائيل والسعودية، وهو كان وسيبقى صوتا يرفض التخاذل والقعود والاستسلام، مؤكداً ان عصر النكبة بالنسبة للشعوب والمقاومة قد انتهى، معاهداً السيد ذوالفقار ان المقاومة ستستمر.

وحول ملف الجدار الاسرائيلي على الحدود مع لبنان ، لفت السيد نصر الله الى ان الصهاينة اكتشفوا بسرعة ان اجراءاتهم ومخابراتهم هشة، ولذلك سارعوا الى بناء هذا الجدار على الحدود وهم سيبنون الكثير من الجدران، مضيفاً انه من دلالات هذا الجدار على الحدود اللبنانية الفلسطينية هو اعتراف بهزيمة اسرائيل ومشاريعها واطماعها في المنطقة واعتراف بسقوط مشروع اسرائيل الكبرى، مشيراً الى ان كل الاحداث تثبت ان اسرائيل ضعيفة، هي بيت العنكبوت وكانت من فولاذ بعيون الضعفاء والخائفين.

واعتبر السيد نصر الله ان في الماضي كان لبنان يخاف ويرتعب وكانت اسرائيل هي المسيطرة والقوية بينما اليوم بعد كل انتصارات المقاومة والمعادلات الذهبية يأتي الاسرائيلي ليشيد الجدران خوفا، لافتاً الى ان العدو الاسرائيلي خائف وقلق من اي مواجهة مقبلة وميزت المقاومة انها لا تهدد بالفراغ ولن يكون هناك اي مكان في كيانهم بمنأى عن صواريخ المقاومة، متوجهاً الى الشعب اللبناني بالقول “عيشوا حياتكم الطبيعية” ولا تهتموا للحرب النفسية التي يشنها العدو الاسرائيلي أنه سيقوم بحرب ضد لبنان وثقوا بالله وبقوتكم وبمعادلتكم الذهبية اي بالشعب والجيش والمقاومة.

ومن جهة ثانية حيا السيد نصر الله في كلمته الاسرى في سجون العدو الاسرائيلي الذين يضربون عن الطعام لليوم 25 على التوالي، مديناً كل هذا الصمت العربي والدولي بينما الشعب الفلسطيني يضحي في كل الساحات، موضحاً ان بعد ايام سيحج الزعماء الى ترامب في السعودية وسنرى ماذا سينتج عن هذه القمة؟ هل سيكون للاسرى الفلسطينيين وللشعب الفلسطيني اي مكان في هذه القمم؟ هل سيملك احد من مطالبة ترامب بالضغط على اسرائيل للاستجابة لمطالب الاسرى المحقة والانسانية ام سيكررون صمتهم وسكوتهم؟ هل ستثبت الانظمة العربية انها تعيش ثقافة النكبة ام انها تريد ان تمشي في مسار آخر؟

وفيما خص الحدود اللبنانية السورية، اكد السيد نصر الله اننا فككنا وسنفكك كل المواقع العسكرية التابعة للمقاومة على الحدود من الجهة اللبنانية مع سوريا ونستطيع ان نقول ان المهمة انجزت بخصوص السلسلة الشرقية، موضحاً انه في المقلب الآخر من الحدود، سنحافظ على تواجد تنسيقي وكخط امامي لمنع اختراق اي مسلح للحدود اللبنانية، مشيراً الى ان البعض يتهم حزب الله انه يريد احداث تغيير ديمغرافي في منطقة بعلبك الهرمل وكذلك في منطقة عرسال ولكن هل نحن قدمنا التضحيات دفاعا عن انفسنا فقط؟ نحن نعتبر اننا ندافع عن الجميع وليس فقط عن انفسنا ونحن نريد ان يعود اهل الطفيل الى قريتهم واهل عرسال الى اراضيهم وجرودهم ،لافتاً الى انه بالنسبة لاهالي الطفيل من جهتنا نقول إن كان هناك من يعبتر ان تواجدنا العسكري في تلك المنطقة هو عائق امام عودة الاهالي فاليوم اقول لهم ان تواجدنا انتهى ويمكن للجميع العودة .

واشار سماحته الى ان كل الادعاءات اننا نريد اجراء تغيير ديمغرافي هو كذب وافتراء وجزء من التحريض علينا وعلى سوريا، والحقيقة ان من يقوم بالتطهير العرقي والطائفي هي الجماعات المسلحة المدعومة من السعودية وقطر وتركيا.

ورأى السيد نصر الله ان الحديث عن جمهورية عرسال انتهى، داعياً الى حل الموضوع “بالتي هي احسن” وفي ذلك مصلحة لبنانية وبقاعية وعرسالية، إلا اذا كان هناك من يريد استخدام هذه الجماعات ضد مصلحة لبنان.

اما انتخابياً، لفت السيد نصر الله الى وجود أمل حقيقي بالوصول الى قانون جديد للانتخاب، ومهما كانت الاعتبارات لا يجب ان نترك الحوار، داعياً الى تهدئة الخطاب السياسي في لبنان.

وحول الازمة في سورية، اكد السيد نصر الله ان أخوة السيد ذوالفقار سيواصلون في سوريا صمودهم وعملهم، ولكن اي وقف اطلاق نار توافق عليه القيادة السورية نحن نوافق عليه، موضحاً ان المقاومة نقف خلف القيادة السورية بكل المفاوضات التي تخوضها وما توافق عليه في استانا وغيرها، معتبراً ان اي فرصة لوقف اطلاق النار في سوريا يجب اغتنامها، مؤكداً ان حلفاء سوريا اي روسيا وايران هم اكثر انسجاما اليوم من اي وقت مضى ونحن قلنا حيث يجب ان نكون سنكون.

وبالنسبة لزيارة ترامب الى السعودية اكد سماحته انه لن يجري الحديث عن فلسطين والاسرى وانما عن سوريا والعراق، ولذلك يجب ان ننتظر ما الذي سيحصل هناك ولا داع للخوف، مشيراً الى انه في شرم الشيخ في العام 1996 جاء كل العالم وارادوا وقرروا مسح حركات المقاومة، ويومها هددوا انهم سيأتون لابادتنا ولكن كان الانتصار في نيسان 96 بقيادة السيد ذوالفقار.

وحول مقابلة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التلفزيونية الاخيرة لفت السيد نصر الله الى ان بن سلمان يقول إن مشكلته ليست سياسية انما هو يخوض حربا دينية عقائدية والحقيقة ليست كذلك على الاطلاق،متوجهاً لابن سلمان بالقول ان خروج المهدي(عج) باعتقاد المسلمين هو امر قطعي وسيخرج من مكة المكرمة، وليس من اي مكان اخر وسيواليه اهل الجزيرة العربية، ونقول له عندما يخرج الامام المهدي (عج) لن يبقى ملك ظالم ولا طاغية مفسد بل سيملأ الارض قسطا وعدلا ولن تستطيع انت او احفادك ان تغير سيئا من هذا القدر الالهي.