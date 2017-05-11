كنعان بعد لجنة المال: جلسة هادئة وموضىعية ووزير الطاقة اكد للجنة التزامه تطبيق القوانين وقرارات الحكومة

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أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن اللجنة اقرت الفصل الثاني من مشروع موازنة العام 2017، مشيراً الى أن أجواء لجلسة كانت إيجابية في الشق المتعلّق باستيضاح وزير الطاقة والمياه حول خطة الكهرباء، والاسئلة كانت جريئة والاجوبة مقنعة.



وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان وحضور وزير المال علي حسن خليل، وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ووزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني، والنواب: فادي الهبر، حكمت ديب، اميل رحمة، امل ابو زيد، هنري حلو، نبيل دو فريج، محمد قباني، محمد الحجار، علي عمار، سامر سعادة، كاظم الخير، بطرس حرب، الان عون، عاطف مجدلاني، ياسين جابر، ايوب حميد، جورج عدوان، زياد القادري، سامي الجميل، فؤاد السعد، حسن فضل الله، عباس هاشم، نبيل نقولا، قاسم هاشم.



كما حضر الجلسة مدير عام المالية الان بيفاني، مدير عام التعليم المهني احمد دياب، مدير عام التربية بالانابة عماد الاشقر، امين عام جمعية المصارف مكرم صادر، نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري، مدير الموازنة في وزارة المال كارول ابي خليل، مستشار وزير التربية وممثل رئيس الجامعة اللبنانية محسن جابر، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة التربية لارا عبد الله، مستشار وزير الطاقة خالد نخلة، مستشار وزير الطاقة غسان خوري.

وبعد اللجنة قال كنعان " تابعنا في الشق الأول من الجلسة مناقشة قوانين البرامج وقد اقريناها، وبالتالي اقر الفصل الثاني من الموازنة، بعدما اقر في وقت سابق الفصل الأول المتعلّق بمواد القانون وعددها 14. وقد طلب من كل الوزارات بأن تتقدّم في الجلسة المقبلة بتقارير مفصّلة عن تنفيذ قوانين البرامج التي عدّلت واهداف وكلف القوانين الجديدة، حتى لا يمنع الإقرار المبدئي أي استيضاح او نقاش من النواب".

أضاف كنعان" في الشق الثاني من الجلسة، لبى وزير الطاقة طلب اللجنة مشكوراً لاستيضاحه حول الخطة الانقاذية التي تقدّم بها لمجلس الوزراء، والتي، وبحسب المعلومات والمستندات التي زودنا بها الوزير، اقرها مجلس الوزراء بموجب قرار في 28 آذار 2017، وينص على "اطلع مجلس الوزراء على عرض وزارة الطاقة والمستندات المتعلقة بالخطة الانقاذية لصيف 2017، وقد تبيّن ان وزارة الطاقة والمياه والتزاماً منها بورقة سياسة قطاع الكهرباء التي تم تبنيها بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 21 حزيران 2010، وحيث ان بعض مسارات هذه الخطة لم يتحقق، اعدت خطة انقاذية لصيف 2017، مشيرة الى انها تقوم بدراسة اشمل لتطوير ورقة سياسة قطاع الكهرباء لعرضها لاحقاً على مجلس الوزراء".

وأوضح كنعان ان الخطة تتضمن 5 محاور، لافتاً الى أن القرار المتخذ في مجلس الوزراء "وافق على اقتراح وزارة الطاقة والمياه الذي يعتبر كجزء تطويري من خطة الكهرباء الواجب استكمالها، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في العام 2010، وكلّف مجلس الوزراء بموجب هذا القرار وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات االازمة واستدراج العروض واعداد المناقصات االازمة وعرض مراحلها كافة تباعاً على مجلس الوزراء وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء".

وأشار كنعان الى أن وبموجب الأسئلة التي طرحها النواب على وزير الطاقة خلال جلسة لجنة المال، اكد للجنة التتزامه تطبيق القوانين وقرارات الحكومة، وبأنه سيرفع تقريراً نهائياً الى مجلس الوزراء، وان هناك 8 شركات، ولا يقتصر الامر على شركتين كما قيل، والى ان تفض العروض النهائية،الامر الذي لم يحصل بعد، فمجلس الوزراء بكامل مكوناته يقبل او يرفض بعد رفع وزير الطاقة التقرير اليه، ومرجعية هذه العملية هي مجلس الوزراء، وقد رد وزير الطاقة على الكثير من الأسئلة التي طرحت والتي تتعلّق بالقوانين والكلفة وهل نحن نستأجر بواخر او نشتري الطاقة، وهل هذه الطاقة التي نشتريها هي اغلى من التي نبيعها اليوم للمواطن او بالسعر نفسه او ارخص".

وأوضح كنعان ان وزير الطاقة افاد بأن دفتر الشروط عرض على مجلس الوزراء واقر في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهو وان كان يستدعي إعادة نظر، الا انه مقر من الحكومة، والحكم استمرارية. ويكون الوزير باستناده الى دفتر الشروط هذا لم يخالف قرار مجلس الوزراء، الذي يمكن له ان يعيد النظر بدفتر الشروط او يستبدله".

وأشار كنعان الى ان الجلسة كانت هادئة وجرى تبادل كل الآراء خلالها، والحضور النيابي فيها كان من مختلف الكتل، بالإضافة الى الوزراء المعنيين، وقد طرحت خلالها كل الأسئلة، وقال " أتمنى ان يتم التعاطي مع هذا الملف على المستوى الوطني، والجميع يريد الكهرباء، وعلينا تغليب المصلحة الوطنية على التجاذبات السياسية، وبحوار هادئ كما حصل اليوم في لجنة المال، قادرون على النظر بأي اقتراح عملي يحسّن هذه الخطة".