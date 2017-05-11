قناة "الجديد" تنجو من كارثة.. هذا ما حصل!

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روى موظفو الامن في قناة "الجديد" اللحظات الأولى لحادثة الاعتداء على القناة فجر اليوم، موضحين ان الاعتداء وقع قرابة الثالثة فجراً وان النيران اندلعت بسرعة في سيارة النقل المباشر.



ولفت مسؤول الامن في القناة احمد طراد الى انه سمع في بداية الامر صوت انفجار قوي وقد هرع الموظفون الثلاثة الذين كانوا متواجدين في المبنى الى المكان حيث عمدوا على ابعاد السيارات المتواجدة داخل مرآب المبنى وبدأوا العمل على اطفاء النيران.



ولفت طراد الى ان النيران كانت ستلتهم المبنى باكمله لو امتدت الى مولدات الكهرباء، مضيفاً ان عناصر قوى الامن الثلاثة الذين كانوا متواجدين امام مبنى القناة دخلوا الى المبنى لحظة سماع صوت الانفجار .