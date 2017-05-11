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​قانون الإنتخاب محور لقاءات الوزير باسيل

11
MAY
2017
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استهل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نشاطه في الوزارة بلقاء مع النائب هادي حبيش الذي قال: " لقائي مع الوزير باسيل دائما ما يكون وديا، طبعا ناقشنا موضوع قانون الانتخاب وتبادلنا الآراء لاسيما وان هدفنا هو أن نتمكن من الوصول الى قانون يُنصف جميع اللبنانيين ويُمثل كل شرائح المجتمع أفضل تمثيل. كما بحثنا في بعض الأمور الإنمائية المناطقية، ووضعني الوزير باسيل في الاجواء والتطورات السياسية الاخيرة التي تحصل، ونتمنى ان تُحل الازمة السياسية ويتمكن اللبنانيون من إقرار قانون لإجراء الانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن."


ونفى حبيش ان يكون حمل طرحا إنتخابيا معينا للوزير باسيل "ولكن أبديت وجهة نظري في بعض القوانين التي تجري خصوصاً وان كل قانون لديه طابع معين حسب كل منطقة والتركيبات في كل منطقة، لذلك ابديت رأيي بهذا الموضوع فيما يتعلق بمحافظة عكار، وكان الوزير باسيل متفهماً" .


وعن الطروحات الإنتخابية الأنسب لمحافظة عكار قال حبيش:" من الواضح انه لم يعد أمامنا الا التوافق على مجلس للشيوخ والذهاب الى قانون النسبية، واتمنى ان يتبلور هذا الطرح بشكل صحيح لنصل الى إقراره."

 

وفد الجماعة الإسلامية
واستقبل الوزير باسيل وفدا من الجماعة الإسلامية برئاسة النائب السابق زهير العبيدي في حضور وزير البيئة طارق الخطيب.
بعد اللقاء قال العبيدي:" وجّهنا للوزير باسيل دعوة لحضور المؤتمر العام للجماعة الإسلامية الذي سيُعقد الأحد المقبل في الرابع عشر من الجاري في مركز بيروت للمعارض( البيال) . كما بحثنا في القضايا السياسية المشتركة خصوصا في قانون الإنتخاب، وأبدينا وجهة نظرنا بالقانون المقرر لدينا في المكتب السياسي والقائم على ان يكون لبنان دائرة إنتخابية واحدة او الأقرب من ذلك بدوائر متوسطة. كما اتفقنا على استمرار التواصل السياسي واللقاء المشترك بيننا وبين "التيار الوطني الحر"، وأبدى الوزير باسيل وجهة نظره بالنسبة لقوانين الانتخاب وطالبنا بالإستمرار في اللقاءات لإنضاج قانون مشترك يرضى عنه جميع اللبنانيين".

 

الوزير ميشال فرعون
والتقى الوزير باسيل وزيرالدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الذي أعلن بعد اللقاء: "تناول البحث مروحة من المواضيع أبرزها القانون الإنتخابي، الى جانب حقوق طائفة الروم الملكيين الكاثوليك لجهة التشكيلات الديبلوماسية
الى أمور أخرى مثل كازينو لبنان ، كلها تداولنا بها قبل طرحها على مجلس الوزراء ومن المهم ان نستمر بمتابعتها مع الوزير باسيل خصوصاً وانه صاحب المبادرات في إطار قانون الإنتخاب .

لقاءات ديبلوماسية
وبحث الوزير باسيل العلاقات الثنائية مع كل من سفير بريطانيا لدى لبنان هيوغو شورتر، وسفيرة النروج ليني ليند .

 

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