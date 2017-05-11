الرئيس عون تسلّم دعوة من رئيس سنغافورة للقيام بزيارة دولة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية

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تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم رسالة خطية من رئيس جمهورية سنغافورة طوني تان كينغ يام نقلها اليه وزير الشؤون الخارجية والدفاعية في سنغافورة الدكتور محمد مالكي عثمان الذي استقبله في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم مع الوفد المرافق في حضور القنصل الفخري العام لسنغافورة في لبنان جوزيف حبيس.

وتضمنت الرسالة دعوة من الرئيس السنغافوري للرئيس عون للقيام بزيارة دولة الى سنغافورة تعزيزاً للعلاقات اللبنانية-السنغافورية ورغبة في توطيدها وتعزيزها في المجالات كافة.

واشار الوزير عثمان الى ان بلاده راغبة في ان تكون العلاقات مع لبنان مميزة في مختلف المجالات وهذا ما عملت سنغافورة من اجل تحقيقه منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 1969، والتي تمّ خلالها ابراز القواسم المشتركة بين لبنان وسنغافورة، لافتاً الى أن التعاون الاقتصادي والتجاري يشكل عنصراً مهمًا في تعميق التعاون.

ورحّب الرئيس عون بالوزير مالكي والوفد المرافق، شاكراً للرئيس السنغافوري دعوته واعداً بتلبيتها على أن يتم الاتفاق على موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.

ونوّه رئيس الجمهورية بالدور الذي لعبه القنصل العام حبيس في تعزيز العلاقات بين البلدين مؤكداً حرص لبنان على تطويرها وتفعيلها وزيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري، والدورات الدراسية التي تنظمها سنغافورة لإداريين ومسؤولين في المؤسسات اللبنانية. وشكر الرئيس عون وقوف سنغافورة الى جانب لبنان في المحافل الاقليمية والدولية منوّها ايضاً ببرنامج التعاون القائم بين البلدين.