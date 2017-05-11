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"بيروت، القاهرة، دمشق، وبغداد".. عشر عواصم عربية ماذا يعني إسمها؟

11
MAY
2017
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من الطبيعي أن يكون لدينا فكرة عامّة عن أسماء أشهر عواصم الدول العربية. فمن منا لا يعلم أن عاصمة مصر هي القاهرة وبيروت هي العاصمة اللبنانية. لكن فكرت ماذا تعني أسماء هذه العواصم؟
 
1- القاهرة عاصمة مصر: أطلق الفاطميُّون عليها هذا الاسم عام 969هـ، وتعني المنتصرة والهازمة لأعدائها. وتحتفل القاهرة بعيدها القومي في 6 تموز/يوليو من كل عام، ويتجاوز عمرها الآن 1044 عاماً.
 
2- الرياض عاصمة السعودية: أُطلق عليها هذه الاسم نظراً لموقعها المنخفض، حيث تتجمَّع فيه مياه السُّهول، وتنبت فيه الحدائق والرياض الخضراء، وتعتبر أكبر المدن السعوديَّة.
 
3- دمشق عاصمة سوريا: أصل كلمة دمشق هو "مشق"، وهي كلمة آراميَّة تعني الحديقة المزهرة، وهي واحدة من أقدم مدن العالم. وتعرف دمشق حاليَّاً باللهجة السورية باسم "الشام".
 
4- بغداد عاصمة العراق: تعني في اللغة الفارسية مدينة السَّلام وهي أكبر مدينة في العراق، وثاني أكبر مدينة في الوطن العربي بعد القاهرة.
 
5- بيروت عاصمة لبنان: تعني كلمة بيروت الصنوبر، وسميت مدينة بيروت بهذا الاسم نتيجة انتشار غابات الصنوبر فيها، ويعود تاريخها إلى أكثر من 5000 عام.
 
6- صنعاء عاصمة اليمن: تعني الحصينة، ويقال أن اسمها على اسم من قام ببنائها، وهو صنعاء بن أزال بن عامر بن أوفخشذ بن سام بن نوح، وتقع في وسط البلاد.
 
7- الرباط عاصمة المغرب: تعني الحصن، وكان تأسيسها في عهد المرابطين الذين قاموا بإنشاء "رباط محصن". وفازت المدينة في عام 2013 في المركز الثاني في قائمة "cnn" لأفضل المقاصد السياحيّة.
 
8- القدس عاصمة فلسطين: أُطلق عليها هذا الاسم نسبة لبيت المقدس أو بيت الله المقدس، وهي أكبر مدن فلسطين مساحة وسكاناً، وأكثرها أهميَّة دينيَّاً واقتصاديَّاً.
 
9- أبوظبي عاصمة الإمارات: يعود سبب تسميتها إلى عام 1761، حيث لاحق صيادون ظبياً "غزالاً" ووصلوا إلى مياه في تلك البقعة. وتحتوي على أعلى نسبة أثرياء في العالم، حيث تجاوز عددهم 75 ألف مليونير.
 
10- المنامة عاصمة البحرين: كلمة مشتقة من النّوم، حيث لجأ إليها الصَّيادون والمسافرون للنَّوم والرَّاحة، وهي أكبر مدن البحرين كما أنَّها واحدة من أعلى دول العالم كثافة سكانيَّة.
 
 
 
 
 
 
 
 
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