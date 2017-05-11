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بعد الحرّ الشديد ودرجات الحرارة التي ستلامس الـ 35.. هذا ما سيحدث من 19 الى 21 ايار!

11
MAY
2017
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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:
 
كتلة استوائية حارة تبدأ نشاطها نحو تركيا والحوض الشرقي للبحر المتوسط اعتبارًا من يوم السبت، ومن المنتظر أن ترتفع درجات الحرارة في البقاع والشمال يوم الجمعة لتبلغ ذروتها في كلّ المناطق اللبنانية بين الأحد والأربعاء، فتتراوح بين 32 و35 درجة، لكن ما قد يحصل، ليس بجديد في القسم الثاني من ايار.
 
ويسيطر منخفض جوّي عالي الفعالية على اسبانيا وجنوب فرنسا بقيمة 997hpa ويتجه تدريجياً نحو ايطاليا واليونان ليتمركز جنوب تركيا، يقابله رياح غربية رطبة فوق المتوسط تتسبب بأمطار فوق شمال افريقيا، تساهم بتغذية المنخفض الجوّي الذي سيعبر فوق اليونان.
 
فبعد الحرّ الشديد، سوف تنخفض درجات الحرارة كما تشير الخرائط الجوّية وتنشط الرياح الغربية ويتأثر كل من سوريا ولبنان بالوضع بين 19 و21 ايار.
 
لكن، وضع المرتفعات الجوّية في وسط اوروبا تشير، بوضوح، حتى الساعة إلى أنّ المنخفض الجوّي سيسلك طريقه نحو جنوب تركيا وسوريا.
 
أمّا طقس لبنان ليوم الجمعة، فربيعي على الجبال وحارّ نسبياً في البقاع الذي سيشهد ارتفاعاً بسيطاً في درجات الحرارة.
 
*الحرارة على الساحل: 26 نهاراً الى 27 تنخفض ليلاً الى 17 درجة.
 
*على الجبال 1200 متر: 22 نهاراً و14 ليلاً
 
*في البقاع والشمال: 30 نهاراً و11 ليلاً
 
*الضغط الجوّي 1013hpa
 
*الرطوبة: 25% في البقاع و65% على الساحل
 
*الرياح: شمالية غربية تنشط بعد الظهر لتصل الى 35 كلم في الساعة.
 
 
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