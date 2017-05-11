living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هددوا العسكريين بالسكاكين واقفلوا عليهم الأبواب.. هكذا فرّ 3 سجناء من رومية بينهم قاتل الضابط!

11
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كاتيا توا -
 
بالسجن المؤبد، حكمت المحكمة العسكرية على محمد الجوني الذي قاد عصابة سرقة المصارف، كان آخرها سلب مصرف في محلة اليسار في المتن الشمالي خلال العام 2014 التي نتج عنها استشهاد النفيب ريان الجردي الذي صودف وجوده في المكان وحاول توقيف الجوني الذي أراده برصاصة.
 
«جنى» الجوني من سلب المصارف ما يفوق المليون دولار، هو اعترف بذلك أثناء استجوابه أمام المحكمة في هذه القضية بعد توقيفه وشركاء له، فضلاً عن محاكمته بتشكيل عصابة مسلحة خططت لاغتيال قاضيين، وهو قال عن هذه التهمة آنذاك إن «اغتيال قاضيين لا يكلفه سوى رصاصتين»، زاعماً أن هذا الأمر ليس بحاجة الى تشكيل عصابة وتحضير متفجرات.
 
ومنذ توقيفه في سجن روميه مدى الحياة، يبدو أن الجوني كان يخطط مع آخرين للفرار من السجن، وهو استخدم مع السجينين سعد ص. ومهند ع.ر. سكاكين قاموا بواسطتها بتهديد العسكريين ما مهّد لهم الفرار، وإنما لعدة ساعات. فالجوني أوقف على طريق بعبدات بعد ساعتين أو ثلاثة من عملية الفرار، أما سعد فأوقف في أحد الأحراج المحيطة في السجن، وحده مهند استعاد حريته لشهرين قبل أن يُعاد توقيفه.
 
وكانت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبدالله قد نظرت في هذه القضية التي يلاحق فيها الى جانب المدعى عليهم الثلاثة المذكورين، ضابط وستة عسكريين، بتهمة الإهمال بواجبات الوظيفة ما سهّل فرار السجناء.
 
وقد أفاد الضابط بأنه يوم الحادثة اتصل به أحد العسكريين فجراً حيث كان ضابط دوام في السجن وأعلمه عن وجود «ضجّة» داخل مبنى المحكومين، فسارع الضابط الى الاتصال بقوة مكافحة الشغب وقوة من شعبة المعلومات. وتابع الضابط يقول إنه بوصوله الى الباحة الداخلية للسجن شاهد حوالى ثلاثين سجيناً ورأى أحدهم يهم بالفرار على عمود موضوع لتشويش الاتصالات الهاتفية، وأن السجين عمد الى القفز عن العمود «فيما أنا لم أستطع فعل شيء لأنني كنت أعزلاً، فضلاً عن أن السجناء أقفلوا الباب علينا». وأضاف أنه لم يكن يوجد «باب مقفول» بعد الانتفاضة الأخيرة التي شهدها السجن.
 
وأجمع عدد من العسكريين المدعى عليهم أن سجناء ملثمين دخلوا عليهم فجراً وبحوزتهم سكاكين وآلات حادة وقاموا بتهديدهم بواسطتها، ثم عمدوا الى إقفال الأبواب عليهم من الخارج منعاً لخروجهم، وأن بعض العسكريين قد شاهد أحدهم يتسلق قاعدة كرة السلة ليقفز منها الى أحد الأحراج. وأفاد أحدهم أنه كان حارساً في الباحة عندما سمع أصوات الشباب وهم يصرخون «في هريبي».
 
وباستجواب سعد ص. أوضح أنه قام والجوني ومهند بإقفال الأبواب على العسكريين بعد الدخول الي مكاتبهم وتهديدهم بالسكاكين.
 
أما الجوني فزعم بأنه كان قد تقرر نقله الى مبنى الأحداث «وأنا حاولت جاهداً عدم نقلي فلم أفلح، حينها قررت الفرار لأنه لم يكن لدي حل آخر»، فيما أشار مهند الى أنه أوقف بعد شهرين من فراره في طرابلس من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
 
وحكمت المحكمة على الضابط والعسكريين بالسجن مدة عشرة أيام فيما حكمت على الجوني وسعد ومهند بالسجن مدة ثلاثة أشهر مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 300 ألف ليرة.
 
 
 
المستقبل
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout