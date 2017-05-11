الحريري: ليتنا انتخبنا الرئيس عون عام ٢٠٠٨

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نفى الرئيس سعد الحريري صحة التقارير التي تداولت وجود خلاف بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مؤكدا أن العلاقة بينهما يسودها الاحترام الكبير، وقال في حلقة خاصة تبثها روتانا خليجية يوم الجمعة المقبل في تمام الواحدة ظهرا، أن من زعم انتهاء العلاقة الوطيدة والعميقة التي تربطه بالمملكة العربية السعودية، يروج ذلك لأسباب سياسية، لكن الحقيقة في مكان آخر.

وأضاف في موقع آخر: “قلة الخبرة السياسية هي ما منعت انتخابات العماد ميشال عون سنة ٢٠٠٨”، مشيرا إلى أن علاقة القوات اللبنانية بتيار المستقبل الذي يتزعمه علاقة استراتيجية لن تتأثر مطلقا بأي اختلاف حول وجهات النظر”.