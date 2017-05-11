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أسرار الصحف ليوم الخميس 11 أيّار 2017

11
MAY
2017
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خفايا - البناء

يحرص سياسي مخضرم على تأكيد أنّ تطبيق قانون وسيط الجمهورية من شأنه الحدّ من الفساد بشكل كبير جداً، علماً أنّ هذا القانون الذي يحمل الرقم 664 تمّ إقراره في المجلس النيابي في 4 شباط 2005، ابان عهد الرئيس العماد إميل لحود، وفي زمن حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي، والتي لم يتسنّ لها وضعه موضع التنفيذ لأنها استقالت في 28 شباط من العام نفسه، ولذلك يطالب السياسي المخضرم الحكومة الحالية بإنجاز المراسيم التطبيقية لهذا القانون لكي يبدأ العمل به في أقرب وقت ممكن…

 

المستقبل - يقال

إنّ ديبلوماسيين متابعين أكّدوا أن استقالة مرجع روحي بارز في الآونة الأخيرة كانت مطروحة العام المقبل إلا أنه بادر إليها في هذا الوقت بسبب عقبات اعترضت انعقاد مؤتمر روحي لطائفته.

 

أسرار - الجمهورية

طلب سفير دولة كبرى من مرجعية لبنانية حسم موضوع يتعلق بالإستقرار النقدي في لبنان.

زار مسؤول أمني أوروبي بيروت سراً للإطلاع على تحقيقات مع خلايا قبضت عليها الأجهزة الأمنية كانت تخطط لعمليات في أوروبا.

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