دورة تدريبية لمسؤولي العلاقات العامة في قضاء بعبدا

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أقامت لجنة العلاقات العامة المركزية في التيّار الوطنيّ الحرّ ممثّلة برئيسها السيّد عماد مكرزل، وبحضور مسؤولة لجنة متابعة مسؤولي العلاقات العامة في الاقضية الآنسة ماجدة زوين، ومسؤول متابعة مسؤولي العلاقات العامة في اقضية بعبدا، الشوف وعاليه الاستاذ عبده نسيب نعمه، وأمين صندوق اللجنة الآنسة ديانا خوند، بالتعاون مع لجنة اكاديمية التيّار ممثّلة بالمدرّب الدولي وبإشرافه السيّد مروان الأسمر، ولجنة الموارد البشرية المركزية ممثّلة بالسيّدة جيهان حداد، وبحضور مسؤول العلاقات العامة في هيئة قضاء بعبدا السيّد بشارة ابي جرجس، وبعض منسّقي ومسؤولي العلاقات العامة والمندوبين في القضاء، دورة تدريبية في مركز القضاء، تناولت مهارات وتقنيات التواصل في المجتمع ومع الأحزاب الأخرى وكيفية نشر فكر التيّار الوطنيّ الحرّ.

وبنهاية الدورة، شرب نخب التيّار ورئيسه، وقد تمنى الجميع التوفيق والنجاح لمسيرة التغيير والاصلاح من خلال الالتزام بالعمل والجهد الدؤوب، ولفخامة الرئيس المؤسس العماد ميشال عون الصحة الدائمة والعمر الطويل.