دورة تدريبية لمسؤولي العلاقات العامة في قضاء الشوف

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أقامت لجنة العلاقات العامة المركزية في التيّار الوطنيّ الحرّ ممثّلة برئيسها السيّد عماد مكرزل، وبحضور مسؤولة لجنة متابعة مسؤولي العلاقات العامة في الاقضية الآنسة ماجدة زوين، ومسؤول متابعة مسؤولي العلاقات العامة في اقضية بعبدا، الشوف وعاليه الاستاذ عبده نسيب نعمه، بالتعاون مع لجنة اكاديمية التيّار ممثّلة برئيسها المدرّب السيّد سميرمسرّة، ولجنة الموارد البشرية المركزية ممثّلة بالسيّدة جيهان حداد، وبحضور مسؤول العلاقات العامة في هيئة قضاء الشوف السيّد حكمت بوعبده، وأمينة سرّالقضاء السيّدة فريدة نجيم، ومسؤول الإعلام في القضاء السيّد حبيب البستاني وبعض منسّقي ومسؤولي العلاقات العامة والمندوبين في القضاء، دورة تدريبية في مركز القضاء في بلدة الدامور، تناولت مهارات وتقنيات التواصل في المجتمع ومع الأحزاب الأخرى وكيفية نشر فكر التيّار الوطنيّ الحرّ.

وبنهاية الدورة، شرب نخب التيّار ورئيسه، وتمنى الجميع لفخامة الرئيس المؤسس العماد ميشال عون الصحة الدائمة والعمر المديد، وكل التوفيق والنجاح لعهده الميمون.