living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دورة تدريبية لمسؤولي العلاقات العامة في قضاء الشوف

11
MAY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقامت لجنة العلاقات العامة المركزية في التيّار الوطنيّ الحرّ ممثّلة برئيسها السيّد عماد مكرزل، وبحضور مسؤولة لجنة متابعة مسؤولي العلاقات العامة في الاقضية الآنسة ماجدة زوين، ومسؤول متابعة مسؤولي العلاقات العامة في اقضية بعبدا، الشوف وعاليه الاستاذ عبده نسيب نعمه، بالتعاون مع لجنة اكاديمية التيّار ممثّلة برئيسها المدرّب السيّد سميرمسرّة، ولجنة الموارد البشرية المركزية ممثّلة بالسيّدة جيهان حداد، وبحضور مسؤول العلاقات العامة في هيئة قضاء الشوف السيّد حكمت بوعبده، وأمينة سرّالقضاء السيّدة فريدة نجيم، ومسؤول الإعلام في القضاء السيّد حبيب البستاني وبعض منسّقي ومسؤولي العلاقات العامة والمندوبين في القضاء، دورة تدريبية في مركز القضاء في بلدة الدامور، تناولت مهارات وتقنيات التواصل في المجتمع ومع الأحزاب الأخرى وكيفية نشر فكر التيّار الوطنيّ الحرّ.

وبنهاية الدورة، شرب نخب التيّار ورئيسه، وتمنى الجميع لفخامة الرئيس المؤسس العماد ميشال عون الصحة الدائمة والعمر المديد، وكل التوفيق والنجاح لعهده الميمون.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout