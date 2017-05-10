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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

وفق منطق طارق بن زياد، ومع تسارع العد التنازلي بلوغا إلى انقضاء ولاية المجلس النيابي ورئيسه في العشرين من حزيران المقبل، فالفراغ أمام الطبقة السياسية، والستين وراءها، ولا مفر بالتالي من النصر بإقرار قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل، بعد إضفاء مسحة ضرورية من الميثاقية على أي شكل من أشكال النسبية فيه. والمسحة الميثاقية تلك، تكون إما في انتخاب عدد من النواب وفق الأكثري، فيكون القانون مختلطا، او اتمام العملية على مرحلتين فيكون تأهيليا، أو ان يتلازم مع انشاء مجلس شيوخ مطابق لمعايير نظام المجلسين المعتمد في كل بلدان العالم.



وفي هذا الاطار، لفتت اليوم اشارة مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري للـ او تي في إلى ان الامور غير مقفلة، ولو انها لم تتوصل بعد لاتفاق نهائي. وكشف الحريري ان طرح الرئيس نبيه بري متقدم، لكن تبقى نقاط كمجلس الشيوخ تحتاج لدرس ووقت، لافتا الى ان الجميع موافق على ان يكون الصوت التفضيلي في القضاء وفق صيغة رئيس المجلس.

وفي الموازاة، تشير معلومات الـ او تي في الى ان التيار الوطني الحر لا يزال متمسكا بالتأهيلي، الا انه لا يعارض مبدئيا طرح بري، اذا تم حسم النقاش في مسألتي الدوائر ومجلس الشيوخ. وتشير المعلومات ايضا إلى ان التيار يعمل في الوقت نفسه على طرح يقوم على النسبية في 15 دائرة، مع ابقاء الصوت التفضيلي في القضاء، اضافة الى شروط في طريقة احتساب الفائزين... لكن قبل الدخول في تفاصيل قانون الانتخاب الذي تنقل اليوم بين السراي وعين التينة، نبدأ النشرة من الملف الإنمائي. فلأن الحد من زحمة السير أولوية، أقر مجلس الوزراء الأسبوع الفائت خمسة مشاريع تنفذ في المتن الشمالي، من ضمنها حل لمعضلة جسر جل الديب التي مضت خمس سنوات على نشوئها.



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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



فاض جو سياسي فيه أن المربع المغلق لقانون الانتخاب مسربا وحيدا هو النسبية في عشر دوائر وعلى هذا الأساس فإن تأجيل الجلسة النيابية بعد أسبوع سيكون لأسبوع واحد تعقد بعده الجلسة ويعتمد الإقتراح الذي سيتقدم به عدد من النواب تمهيدا لإنتخاب في مطلع الخريف لأن النسبية تقتضي شرحا للمشرفين على الإقتراع وللناس أيضا كونها تعتمد لأول مرة في لبنان.

وقد برز في لقاء الأربعاء النيابي تأكيد الرئيس بري على مخاطر الطرح الطائفي وعلى أن الطوائف مصانة في عيشها المشترك الذي لا بد أن يكون في صناديق الإقتراع في وقت شدد مجلس المطارنة الموارنة على ضرورة الإسراع في إقرار قانون انتخاب منبها الى الفساد إن استشرى.

وفي الجنوب كانت اليوم غارات جوية إسرائيلية وهمية فوق مزارع شبعا وحاصبيا وصولا الى سفوح جبل الشيخ وامتدادا الى مرتفعات الجولان المحتل. وأشار حزب الله الى أن قوات الإحتلال رفعت ثلاثة سواتر ترابية خلف الشريط الشائك.

وفيما تتخوف المحافل الدولية من تطورات عسكرية عند الحدود السورية مع الأردن وأيضا عند الحدود اللبنانية انشغلت وسائل الإعلام بزيارة وزير الخارجية الروسي واشنطن.

وعلى صعيد مجلس الوزراء اللبناني كان الإهتمام في الجلسة هذا اليوم بجدول أعمال أنجز بكامله بمئة وأربعة عشر بند وبقرار يسمح للمقالع والكسارات المرخصة بالعمل على أن يتم تقديم الطلبات الجديدة خلال شهر.



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

يكون قانون الانتخاب بعيدا عن جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، ولكنه سيحتاج الى مزيد من الوقت لكي تتبلور صورته النهائية، فيما التباعد بين الاطراف قد اخذ حده الاقصى.

فالاجتماعات البعيدة عن الاضواء متواصلة، فيما كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في يوم الجريح شدد على اهمية التوافق وعلى اقناع الاخر، وصولا الى التنازلات المتبادلة التي من شانها ان تؤدي الى تسوية. ودعا الى الخروج من اللعب على حافة الهاوية بهدف عدم ادخال البلد في الهاوية؛ مؤكدا على اهمية تحمل الجميع لمسؤولياته وعدم تقاذف كرة الاتهامات.

كلام السيد نصر الله سبقه تشديد كتلة المستقبل على أهمية التمسك الكامل باتفاق الطائف قولا وعملا وبصيغة العيش المشترك الإسلامي المسيحي وبالدولة السيدة على كامل ارضها.

الكتلة اكدت على أهمية رفض الفراغ في مجلس النواب، وعلى ضرورة توافق اللبنانيين حول قانون جديد للانتخاب، يؤمن العدالة، ويستند إلى قواعد الجمع فيما بينهم على أساس المواطنة.

وفي طيات كلام نصر الله وبيان كتلة المستقبل، ما يؤكد ان التصويت لن يكون مخرجا لانجاز قانون الانتخاب، بل التوافق وسياسة النفس الطويل لازالة هواجس الاطراف المعنية.

وفي أول تعليق على كلام نصر الله، اكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ان كلام الامين العام لحزب الله، دقيق جدا وشامل في اهمية التوافق وضرورة الخروج من الحلقة المفرغة الآنية وأبعادها المقلقة.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

يرسم العالم معالم الشرق الاوسط تحت النار وبدماء سكان المنطقة، ويتفاوض كبار مسؤوليه حول مستقبل سوريا والدول المحيطة بها، وسط توتر في العلاقات الدولية، لا سيما الاميركية الروسية.

وفيما كل الأعين موجهة الى واشنطن حيث عقد اول لقاء بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعيش لبنان في عالم ثان، ويبدو مسؤولوه غير واعين لخطر النار الملتهبة من حوله، يتلهون بتضييع الفرص والقوانين الانتخابية الدائرة في دوامة الفشل.

وفي هذا الاطار، علا اليوم سقف التخاطب بين بعبدا وعين التينة، بحيث نقل النواب عن الرئيس بري قوله، ان الوصول الى الفراغ في مجلس النواب، لن يكون نهاية للبلد انما نهاية للعهد.

فهل يكون كلام بري بعد اعلان الرئيس عون امس دعم القانون التأهيلي مجرد إعلاء لسقف المواقف، أم اننا فعلا قاب قوسين من الدخول في المحظور؟

لن يأتي الجواب سريعا لأن الازمة سترحل مجددا الى العشرين من حزيران المقبل، مع ترجيح فتح رئيس الجمهورية دورة استثنائية لمجلس النواب، ما يفسح في المجال مجددا امام التفاوض بشأن القانون.

قانون من المؤكد ان التيار الوطني الحر لم يطرح بخصوصه اي خطة جديدة، فيما تفيد كل المعلومات ان التأهيلي منه لن يمر، والتقدم الان هو لطرح الرئيس بري حسبما اعلن نادر الحريري الذي اضاف: تبقى الافكار المتعلقة بمجلس الشيوخ، وهي تحتاج الى وقت ودراسات، فيما الكل موافق على ان يكون الصوت التفضيلي في القضاء بالصيغة التي يطرحها بري.

هذا كله ونحن نعيش في شبه دولة انضمت فيها اليوم آمال خشفي الى سارة سليمان لتنتهي ضحية رصاص طائش اطلقه مجرمون متفلتون امنيا واخلاقيا. عل شبه الدولة هذه تنزل عن عرش استراتيجياتها الفاشلة الى ضرورة وضع حد لحقيقة الموت المتنقل ظلما بين مواطنيها.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

قبل التطرق الى تطورات غير حاصلة بعد على صعيد قانون الانتخاب تجدر الاشارة الى ان استراتيجية تهيئة بدأت تلوح في الافق الغاية منها تعبيد الطريق امام بحث على البارد عن القانون المفقود.

الخطة حاكها الرئيس الحريري امس وطورها اليوم على طاولة مجلس الوزراء والنتائج جاءت شبه مرضية، اذ خف السجال على خط عين التينة بعبدا بعدما افرغ سيدا الموقعين ما في جعبتيهما من خيارات متبادلة حمل فيها كل منهما الاخر مسؤولية عرقلة قوانين الانتخاب.

الشق الاخر من الخطة تجسد في دعوة الرئيس الحريري الوزراء الى التوقف عن السجال في الكهرباء وقانون الانتخاب وابقائهما داخل جدران مجلس الوزراء.

الرئيس بري لاقى هذا التوجه بالاستعداد الى تاجيل جلسة 15 ايار تسهيلا لولادة قانون انتخاب، الرئيس عون قد يرد باحتمال فتح دورة استثنائية للبرلمان.

الامور غير مقفلة بحسب نادر الحريري، تفسير ذلك انه صحيح ان الكل على موقفه لكن التحجر قابل للتليين منعا لشرذمة الدولة كما اعلن المطارنة الموارنة.



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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

على بعد خمسة أيام من جلسة مجلس النواب انحرفت مساراتها نحو التأجيل ما لم يجر التوافق على صيغة القانون وهذه الصيغة بدت متعثرة لدى كل الداوئر المعنية بصنع القرار فمجلس الوزراء تجنب القانون وعين التينة ذهبت إلى تهديد أبعد مدى.. عندما نقل عن الرئيس نبيه بري أن الفراغ النيابي هو نهاية للعهد لكن تصريحا نادرا فتح كوة في الجدار العازل عندما أعلن مسشتار الحريري أن الأمور غير مقفلة.. وأن طرح بري لا يزال قائما ويعد من المشاريع المتقدمة وسواء لدى المستقبل وبري فإن التأهيلي ساقط ومدفون.. وأصبح أولياؤه في مرحلة تقبل التعازي. القهوة السادة عن روح التأهيلي.. والمي والملح لأسرى فلسطين حيث تضامن نواب الأربعاء مع ثورة الماء والملح والشعب الفلسطيني وإذا كان الله سيعظم أجرهم فلسطينيا.. فإن أعمالهم اللبنانية غير مغفورة، السابقة واللاحقة.. والتي تلعب في الوطن وتتمايل في كرة التعطيل والتأجيل ولفلسطين أهلها وأسراها الذين أصبحوا رجال الشمس.. بعدما دخل أضرابهم يومه الرابع والعشرين.. مؤكدين أن يصنعوا غدهم.. وسيصيرون يوما ما يريدون وباقتراب معركتهم من مستوى الخطر كان جوعهم ليس في الأمعاء فقط بل في الخواء العربي .. حيث لم نشهدْ أن جامعة الدول سجلت موقفا يوازي معاناتهم.. وهي لم تدع إلى اجتماع واحد حتى على مستوى السفراء.. فيما ينهمك بقية العرب بالحفاوة التي سيقدمونها الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خلال زيارته السعودية آخر الشهر الحالي وهذه إيرلندا التي تبعد من الأرض المحتلة بعد العرب من القضية.. قررت أن ترفع علم فلسطين على مبنى بلدية دبلن في ذكرى النكبة.. وأيضا في الخامس من حزيران تاريخ احتلال الضفة والقدس وغزة هي إيرلندا.. وعرباننا لم يرتقوا الى نصف اسمها.. وقد أداروا القبلة السياسية الى حيث سيصل ترامب بهدف سحب ما تبقى من مال الخليج.. قبل أن يستكمل جولته نحو إسرائيل.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

التلاعب بالطائفية لا يعني ان الطوائف لعبة والوطن ملعب، كلام تنبيهي شدد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في سياق ما بدأ يستشعره المواطنون ويتوجسون منه حول طروحات انتخابية تعيد اللبنانيين بالزمن الى حقبة الحتمية للصراع الطائفي الحاصل.

الرئيس بري حسم الموقف بقوله ليس المطلوب الانتقال من سجن سيء الى سجن اسوأ من قانون الستين الى قانون طائفي.

كلام الرئيس بري لاقاه اكثر من صوت مسيحي، واذا كان بعضها علنيا وبعض اخر يدور همسا، فان كلاما تحذيريا خرج اليوم للمرة الاولى من اقلام السلطة الرابعة تناشد فخامة الرئيس وقف بيع الاوهام للمسيحيين قبل خراب البيت بحسب الاعلامي ادمون صعب في صحيفة الاخبار.

كان لافتا في العلن ايضا كلام السيد نادر الحريري الذي عبر عندما تهيب ربما الرئيس سعد الحريري التعبير عنه بالامس امام القصر الجمهوري من ان القانون التاهيلي مرفوض بعد اعتراض قوى وازنة عليه.

يجيء هذا الكلام الذي اطلقه الرئيس عون المتمسك بالتاهيلي باعتباره واحدا من ضوابط النسبية، غير ان التاهيلي بات ميتا بالفعل لا بالقول وفق ما تؤكد مصادر مشاركة في نقاشات القانون الانتخابي مشيرة الى ان كل بحث يجري بهذا الخصوص يتمحور حول النسبية وحدها ولو باكثر من صيغة.

مصادر للـ nbn تؤكد ان جلسة 15 ايار النيابية باتت بحكم المؤجلة لغياب التوافق وان اي موعد لجلسة مقبلة يبقى في يد الرئيس بري.

وفي جلسة مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم لم يقارب الرئيس الحريري الموضوع الانتخابي الا من باب طلب التركيز على الايجابيات والبناء عليها وهو ان نجح في مناورة الدفاع المدني التي حاكت عملية الغرق في العاصي فهو بقي على رصيف الانتظار الايجابي عله ينجح في محاكاة انقاذ البلد من الغرق في الفراغ مع تآكل المهل الدستورية.

والى جانب جدول الاعمال شدد الحريري على ضرورة مناقشة الملفات الخلافية داخل اروقة قاعة المجلس من دون ان يستطع اخفاء انحيازه لصفقة بواخر الكهرباء حين قال "ما فيي كفي هيك اذا استمر الاعتراض على هيدا الملف".

ومن بوابة صفقة بواخر الكهرباء الفضائحية تستمر دكانة الجديد الفتنوية في ضخ الاكاذيب من دواخين مصانعها السوداء التي كرست لاجلها الألسن غير النظيفة وتقارير الخبريات المفبركة متطاولة على كل من لا يرضخ لسمسرات صاحبها التاجر الاصفر تحسين خياط الذي يعرف قصصه خير معرفة نقيب الصحافة عوني الكعكي.



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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

ماء وملح في الاربعاء النيابي تضامنا مع الاسرى في السجون الصهيونية، وبحث عن خبز وملح انتخابي لنبذ ما سماها الرئيس نبيه بري السجون الطائفية التي تكرسها قوانين انتخابية..

اللعب بالطائفية لا يعني ان الطوائف لعبة والوطن ملعبا بحسب رئيس مجلس النواب، اما بحسب مجلس الوزراء فان اللعب مع الوقت لا زال ممكننا بدليل عدم البحث في القانون الانتخابي خلال جلسة حكومية على مرمى ايام قليلة من الخامس عشر من ايار.. وفيما السياسيون يحاصرون انفسهم بالخيارات الصعبة، يترقب اللبنانيون بلا خيارات، على ان ترأف بهم نتائج المكابرات وسوء الحسابات..

حسابات قديمة وجديدة فتحت في البيت الابيض مع اللقاء الاول من نوعه بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع مسؤول روسي بمستوى وزير الخارجية سيرغي لافروف.. لقاء وصفه ترامب بالجيد جدا، وقال لافروف انه ركز على العلاقات الثنائية والقضيتين الفلسطينية والاوكرانية والازمة السورية..

وفي ذكرى من حمل القضية الفلسطينية ودافع عنها، وجال الميادين اللبنانية والسورية صونا لاهلها، وما عاد الا شهيدا ومنتصرا، في الذكرى السنوية الاولى للقائد الجهادي الشهيد السيد مصطفى بدر الدين، كلام عبر المنار من الام التي ربته والعيون التي حضنته حتى استوى علما مجاهدا، على انْ يكون الكلام عصر الغد لابي المجاهدين وقائد المقاومين السيد حسن نصرالله تخليدا لذكرى القائد الكبير.



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