بعد سارة... رصاصة طائشة في القلب غدرت "آمال"

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بعد أقل من أسبوع على وفاة سارة سليمان في حادثة إطلاق نار أمام ملهى ليليّ في زحلة، قضت آمال خشفة اليوم برصاصة طائشة يقدّر أن يكون مصدرها مخيّم صبرا وشاتيلا.



وفي التفاصيل، كانت آمال جالسة على الشرفة مع والدتها بعد أن أعدّت "الأركيلة"، وبانتظار شطيرة من الجبن كان والدها يحضّرها لها، إلى أن سمع هذا الأخير صرخة زوجته وهرع إلى الشرفة.



ويروي الوالد أنه وصل ليرى ابنته ممدّدة على الأرض وزوجته تصرخ قائلةً "فقع شريان بقلبها". فما كان من الوالد إلا أن تأكد من مكان الإصابة لامساً بقعة من الدم فمسحها تزامناً مع وصول الجيران الذين أقلّوا المصابة إلى مستشفى المقاصد الذي يبعد 7 دقائق عن المنزل الكامن في منطقة طريق الجديدة.



وفي المستشفى حاول الفريق الطبي إنعاش آمال 7 مرّات متتالية بدون فائدة، لتنتهي حياة إمرأة لا ذنب لها ضحية الرصاص الطائش والأمن المتفلّت.