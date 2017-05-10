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وزير البيئة بعد مجلس الوزراء: ألغينا الاستنسابية في عمل الكسارات ولا أحد قادر على المزايدة على وزراء التيار بالشفافية ووأد الفساد

10
MAY
2017
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لقاء موسع غداً الخميس مع وزيري مكافحة الفساد والاقتصاد ومنتجي الباطون الجاهز
وزير البيئة بعد مجلس الوزراء : ألغينا الاستنسابية في عمل الكسارات
ولا أحد قادر على المزايدة على وزراء التيار بالشفافية ووأد الفساد


 أكد وزير البيئة طارق الخطيب " أن مجلس الوزراء وضع اليوم الامور في نصابها الصحيح والقانوني وأعاد الصلاحية الى المجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي يتخذ قراراته وفقاً للقوانين المرعية الاجراء ويتحمّل مسؤولية قراراته".


وقال الخطيب في حديث الى محطة OTV " لقد ألغينا المزاجية والاستنسابية في عمل الكسارات وبفرض قيود هنا وإطلاق حرية هناك في مواقيت مختلفة، وأكدنا على قرار اللجنة الوزارية التي انعقدت برئاسة دولة رئيس الحكومة سعد الحريري حول أن المرخص يعمل فوراً وغير المرخّص ينقل المخزون على مدى شهر على أن يتقدم بأوراقه ومستنداته لتسوية وضعه امام المجلس الوطني للمقالع والكسارات في خلال اسبوع كي يبت المجلس الوطني بطلباته ".


وعما قاله الرئيس الحريري بعدم جواز الاعتراض على خطة الكهرباء خارج مجلس الوزراء قال وزير البيئة " إن دولة الرئيس الحريري كعادته يحرص على التضامن الوزاري وعلى شعار الحكومة استعادة الثقة، ولفت الى أن الامور التي تناقَش في مجلس الوزراء لا يجوز تداولها في الاعلام ولاسيما أن خطة الكهرباء نالت موافقة كل الوزراء الذين كانوا حاضرين في الجلسة بإستثناء تحفظ وزيري الحزب الاشتراكي على ما أعتقد وعدم اعتراض وزراء القوات ، وقد تمنى دولة الرئيس الحريري حصر النقاش في موضوع الكهرباء داخل مجلس الوزراء وليس في الاعلام بهدف تسجيل نقاط على بعضنا ، واليوم الكل يعلم بأنه لا أحد قادر على المزايدة على وزراء التيار الوطني الحر بالشفافية وبالحرص على وأد الفساد والعمل ضمن الأطر المؤسساتية ".


على صعيد آخر، يُعقد في وزارة البيئة عند الاولى من بعد ظهر غد الخميس لقاء موسع يضم وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني ووزير الاقتصاد رائد خوري ووزير البيئة طارق الخطيب مع وفد من الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز للبحث في أوضاعهم والخطوات التي يمكن اتخاذها.

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