living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابو زيد يأسف للتلميحات الممجوجة للتيار: يضمرون رغبة دفينة بمواصلة نهج الاستئثار بحصص غيرهم من الطوائف

10
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أسف عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب أمل أبو زيد للتلميحات المتكررة التي باتت ممجوجة وتحاول المسّ بالتيار الوطني الحر على خلفية تقديم اقتراحات قوانين انتخابية تهدف الى تصحيح التمثيل في المجلس النيابي بعد سنوات من الخلل في التوازن الوطني والطائفي.

وقال أبو زيد في تصريح " إن التيار الوطني الحر أبعد ما يكون عن الطائفية والنهج الطائفي "، موضحاً " أن الممارسة الطائفية التي يتصف بها البعض شيء وتصحيح التمثيل وازالة الغبن في تمثيل الطوائف شيء آخر ، ومن يرفض هذا التوجه تحت شعارات برّاقة إنما يضمر رغبة دفينة في مواصلة نهج الاستئثار الذي استمر منذ ما بعد الطائف بوضع اليد على حصص غيره من الطوائف وخصوصاً على الحصة المسيحية ، وهذا أمر لم يعد وارداً ولا مقبولاً ".


وسأل أبو زيد من يعلن اليوم عن رفضه الاقتراح التأهيلي " ألم يكن موافقاً قبل سنتين على مشروع اللقاء الاورثوذكسي ؟ وهل غيّر رأيه اليوم أم كان الامر مجرد مناورة ؟ "، داعياً " الى وقف اللعب على حافة الهاوية والى التحرر من سجن التمديد للوضع السيء الذي كان سائداً منذ العام 1990 من خلال قوانين غير عادلة وغير منصفة ولا تحقق صحة التمثيل ، وإن مواقف البعض إن دلّت على شيء فتدلّ على رغبة جامحة بإبقاء القديم على قدمه وبالسعي الى حرف الامور عن مسارها الصحيح ".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout