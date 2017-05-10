الرئيس عون يؤكد للمبعوث الكوبي على ضرورة تعزيز العلاقات بين لبنان وكوبا.. رئيس الجمهورية: لبنان استطاع المحافظة على استقراره الامني في مواجهة الارهاب والخطر الاسرائيلي

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات مع كوبا وتطويرها في المجالات كافة، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، مقدرًا وقوف كوبا الى جانب القضايا اللبنانية في المحافل الاقليمية والدولية.



ونوّه الرئيس عون، خلال استقباله النائب الاول لوزير العلاقات الخارجية الكوبي السيد مارشيلينو ميدينا غونزالس Marcelino Medina Gonzalesان الكوبيين المتحدرين من اصل لبناني، واللبنانيين المقيمين في كوبا، يعملون معا على تفعيل التعاون بين البلدين. واشار الرئيس عون الى ان لبنان الذي استعاد عافيته ووحدته الوطنية بعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة وتشكيل الحكومة، استطاع المحافظة على استقراره الامني في مواجهة خطرين دائمين، الاول خطر الارهاب على الحدود الشرقية، والخطر الاسرائيلي على الحدود الجنوبية، وارادة اللبنانيين موحدة في مواجهة هذين الخطرين.



وحمّل الرئيس عون السيد غونزالس تحياته الى الرئيس الكوبي راوول كاسترو روس وتمنياته له بالتوفيق في مهامه الرئاسية.

وكان نائب وزير الخارجية نقل الى الرئيس عون رسالة شفهية من الرئيس الكوبي جدد فيها تهانيه لانتخابه رئيسا، واكد على رغبته في تطوير العلاقات اللبنانية- الكوبية وفق الاسس التي ارستها زيارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى كوبا في العام 2015. واكد غونزالس ان الاتفاقات الثنائية التي سيوقعها خلال وجوده في بيروت دليل واضح على الرغبة في ان تكون العلاقات الثنائية متينة ومستمرة، لافتا الى ان بلاده وقفت دائما الى جانب لبنان دفاعا عن قضاياه العادلة، تماما كما وقف لبنان الى جانب كوبا في مواجهة الحصار المفروض عليها.



وقال: " ان بلادي تسجل اعجابها بقدرتكم الهائلة على ادارة شؤون لبنان وسط التعقيدات الراهنة ونتمنى ان تتحقق تطلعاتكم في سبيل مستقبل لبنان ورخاء شعبه".



الوزير ملحم الرياشي

الى ذلك استقبل الرئيس عون وزير الاعلام ملحم الرياشي الذي اوضح انه سلم رئيس الجمهورية اسماء المرشحين الثلاثة لرئاسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان الذين اختارتهم لجنة آلية التعيين التي ضمت الى الوزير الرياشي، وزيرة التنمية الادارية الدكتورة عناية عز الدين، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ، وذلك تمهيدًا لعرض موضوع تعيين رئيس واعضاء مجلس الادارة على مجلس الوزراء. واشار الوزير الرياشي الى ان البحث تناول ايضا اوضاع وزارة الاعلام والشأن العام في البلاد.



النائب بطرس حرب

واستقبل الرئيس عون النائب بطرس حرب الذي شكره على مواساة العائلة بوفاة شقيقه المرحوم انطون حرب. واشار النائب حرب الى ان اللقاء كان مناسبة لإجراء جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد.



النائب عماد الحوت

واستقبل الرئيس عون وفدا من "الجماعة الاسلامية" ضم النائب الدكتور عماد الحوت والسيد وائل نجم، وجّها اليه دعوة لحضور المؤتمر العام لــ " الجماعة الاسلامية" الذي سيعقد يوم الاحد المقبل في مجمع "البيال". وكان بحث في مواضيع عامة ولاسيما الاتصالات الجارية لانجاز قانون جديد للانتخابات.



عائلة الشهيد اوهانس كربجيان

واستقبل الرئيس عون في حضور الوزير السابق نقولا الصحناوي وفد عائلة الشهيد اوهانس كربجيان الذي ضم ارملته السيدة صوصي كربجيان وابنه انطوني. وخلال اللقاء حيا رئيس الجمهورية ذكرى الشهيد كربجيان الذي كان قبطانا للباخرة "صن شيلد" التي خرقت الحصار الذي فرض على المناطق الحرة في العام 1989 وامنت نقل ادوية واغذية ووقودا للمواطنين المحاصرين في هذه المناطق، وتوقفت في 29 آب 1989 بعد تعرضها لقصف مباشر ادى الى احتراقها واستشهاد القبطان كربجيان وافراد الطاقم الذين قضوا جميعا.

وكان الرئيس عون منح القبطان الشهيد في 21 ايلول 1989 وسام الحرب، تقديرا "لما اظهره من روح وطنية عالية وشجاعة نادرة".