الجمعة عصام فارس في لبنان... برنامج حافل

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جهاد نافع-

ليست عكار وحدها التي تستعد لاستقبال الرئيس عصام فارس، فقد لوحظ ان مجمل القيادات والقوى السياسية من جميع الاطياف ومجمل قادة الطوائف وقادة الرأي في المناطق اللبنانية تنتظر عودة فارس الى الحياة السياسية اللبنانية من بوابة العهد الجديد لما يحمله هذا العهد من مفاهيم مؤسساتية تشكل العمود الفقري في بناء الدولة الحديثة والعصرية التي لطالما عمل لها فارس واطلق في عهده وبرئاسته الكثير من المشاريع التي تعتمد اساسية في بنية الدولة العادلة.



وعلى مساحة الوطن كله قيادات وتيارات وقوى واحزاب اعتبرت ان عودة فارس الى لبنان مؤشر الى ثلاثة امور:



الامر الاول ان العودة الفارسية اشارة جدا ايجابية الى ما ينتظره لبنان من دفع لمسيرة الاستقرار التي تواكبها مسيرة النهوض الانمائي الذي شكل فارس دائما رائدها وعكار نموذجا صارخا لهذه المسيرة التي تميزت بعطاء دون مقابل.



الامر الثاني ان عودة فارس اشارة لحاجة لبنان الى رجل من وزن فارس سخر علاقاته الدولية في سبيل لبنان ولعب دورا في المحافل الدولية لحماية الصيغة اللبنانية الفريدة من نوعها.



الامر الثالث ان عودة فارس الى عكار - وهو لم يغب عنها فكرا واهتماما ومتابعة لادق تفاصيلها - هي عودة بالدرجة الاولى الى المنطقة الاحب الى قلبه، وبالدرجة الثانية هي عودة تعيد لعكار دورها الريادي في الحياة السياسية لتصبح قبلة انظار السياسيين.



ومنذ عدة اسابيع تحولت مكاتب مؤسسة فارس في جونيه وفي مكتب حلبا الى خلية نحل عدا عن دارة فارس في بينو وبالاضافة الى بلديات تحضيرا لاستقبال فارس، ولوحظ ان بلديات عكار كافة اطلقت ورشات تنظيم لاستقبال فارس وارتفعت الصور العملاقة وشعارات الترحيب على طول الطرقات العامة لا سيما تلك التي سيسلكها موكب فارس باتجاه بلدته في بينو وقد اعدت له برامج الترحيب واطلقت المواقف التي اجمعت على اهمية عودة فارس ومدلولاتها السياسية والاقتصادية والانمائية وان من شأن هذه العودة ان تنتعش عكار مجددا بل الشمال ولبنان كله نظرا لما يحمله فارس من فكر سياسي وطني حكيم وفكر انمائي رائد غير مسبوق في لبنان.



كما اطلقت قيادات سياسية ونواب شماليين وقيادات دينية اسلامية ومسيحية مواقف الترحيب بفارس معتبرة انه يفتح عهدا جديدا يواكب العهد الجديد بقيادة الرئيس العماد عون، وعقد في دارة عضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي العلوي الشيخ حسن حامد في بلدة تلحميرة لقاء روحيا جمع رؤساء الطوائف المسيحية والاسلامية في عكار فضم مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا وراعي ابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور ورئيس دائرة اوقاف عكار الاسلامية الشيخ مالك جديدة والنائب الاسقفي الماروني العام المونسنيور الياس جرجس والاب ميشال بردقان عن الروم الكاثوليك ورئيس اقليم كاريتاس عكار الاب الكرملي ميشال عبدو وعدد كبير من رجال الدين المسيحيين والمسلمين وقد اجمع الجميع في بيان اصدروه على الترحيب بعودة عصام فارس الى عكار والى لبنان. وان الامال كلها معلقة كلها عليه كي يعود الى الحياة السياسية اللبنانية.



وفي هذا السياق يصل الى بيروت بعد غد نائب رئيس الحكومة الاسبق عصام فارس في زيارة هي الثانية في العهد الجديد بعد زيارة التهنئة للرئيس العماد ميشال عون التي كسر فيها حاجز الغياب الذي امتد 11عاما ونيف وسيمضي في لبنان حتى نهاية شهر ايار وستكون له بعد هذه الزيارة زيارات دورية الى لبنان بانتظار اقرار قانون انتخابي جديد وتحديد موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وقد اعد فريق فارس برنامجا شاملا من ضمنه تدشين كلية عصام فارس للتكنولوجيا في بلدة بينو في 24 ايار الجاري وسيتحول التدشين الى مهرجان شعبي دعيت اليه جميع القيادات والفعاليات والهيئات الشعبية ومناسبة للقاء فارس. وسيشارك التدشين الذي سيبدأ الساعة 11 صباحا بطريرك الموارنة مار بطرس بشارة الراعي والبطريرك الارثوذكسي اليازجي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وممثلين عن الرؤساء الثلاثة.



هذا وسيلتقي فارس السبت المقبل في 13 ايار الساعة الرابعة والـ 45 دقيقة البطريرك اليازجي في المقر البطريركي بالبلمند الكورة مع فعاليات ارثوذكسية وفي 18 ايار يلتقي فارس البطريرك الراعي الذي سيقلده وساما رفيعا ويقيم على شرفه غداء. وفي 20 ايار الساعة السابعة مساء يفتتح فارس اكبر مكتبة في الشرق الاوسط بحضور البطريرك اليازجي وهي مكتبة عصام فارس في البلمند. وفي 23 ايار يرعى فارس حفل تخريج طلاب جامعة البلمند تقدم خلاله ادارة الجامعة دكتوراه فخرية للفارس وهي تمنح لاول مرة لشخصية ارثوذكسية.

من المقرر عند وصوله بعد غد الجمعة ان يستهل زيارته الى لبنان بجولة على الرؤساء الثلاثة.