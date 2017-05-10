أسرار الصحف ليوم الأربعاء 10 أيار 2017

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تعرّض مدير مركز لوزارة اجتماعية في راشيا لاعتداء بالضرب والشتم في المركز وخلال دوام العمل وعلى مرأى من الموظفين، من جانب موظف لا يداوم في المركز لكنه محسوب على وزير سابق وهو نائب حالي في كتلة لحزب فاعل في المنطقة، ما أدّى إلى إصابة المعتدى عليه بجروح بليغة ورضوض في أنحاء مختلفة من جسمه، الأمر الذي اضطر المدير إلى تقديم شكوى ضدّ المعتدي وهي لا تزال في عهدة القضاء. ولوحظ تقصير من سلطة الوصاية ومن الجهات الأمنية المختصة كان محلّ استنكار مرجعيات وأوساط في المنطقة، طالبتهم بالتحرك، لكن من دون جدوى!

كواليس

قالت مصادر في محور المقاومة إنّ سورية وجميع حلفائها يتابعون عن كثب ما يجري عبر الحدود الأردنية بعدما تبيّن أنّ المناورة التي تجريها أميركا وحلفاؤها في الأردن تهدف للتغطية على مشروع لاجتياح أراض سورية بتجميع قوات متنوّعة في معسكر الزرقاء بالأردن يزيد عددهم على 4500 مسلّح مدرّب لتحقيق مشروع حزام أمني لا يعدو كونه مشروع احتلال، وختمت المصادر أنّ سورية وكلّ من يحالفها لا يقبلون بأيّ احتلال، وليعلم الأميركيون وحلفاؤهم أنهم سيدفعون الثمن غالياً…

النهار: اسرار الآلهة



فضح نفسه



فضح نائب نفسه في مقابلة هاتفية عندما قال الشيء ونقيضه عن خيارات رئيس كتلته قبل أن يخلص الى أن البحث لم يتم في هذا الموضوع قبلاً



إشادة ببري

سمع شيخ عقل الدروز نعيم حسن من النائب وليد جنبلاط إشادة من الأخير بالرئيس نبيه برّي لموقفه من تولّي درزي رئاسة مجلس الشيوخ.





المستقبل: يقال

إنّ أكــــثــــر من حزب وتيّار أبلغوا ماكيناتهم الانتخابية وجوب الاستعداد لاحتمال إجراء الانتخابات النيابية في أيلول المقبل.



الجمهورية: اسرار



برامج

لاحظت مصادر ديبلوماسية إنتقال عدد من العسكريين اللبنانيّين المتقاعدين للعمل في المنظمات الدولية وفي برامج النازحين السوريّين.



مواقف

قال أحد السياسيّين المخضرمين إن مسؤولاً كبيراً «دَوبل» على جنبلاط بتبدُّل المواقف.



جواب

قال أحد الوزراء إنه فشل في الحصول على جواب واضح من مسؤول كبير حول موقف إتخذه في الآونة الأخيرة.

حل

تستعدّ جهة سياسية فاعلة لطرح تصوُّر لحلّ مرحلي لقضية حسّاسة في حال تعذُّر الإتفاق على حلّ نهائي لها خلال أسابيع.



اعتراضات

عُلم أن اعتراضات على ملف إنمائي في إجتماع لجنة المال والموازنة، شملت معظم النواب، بمن فيهم من ينتمي الى تيارات سبق ووافقت على الخطة في مجلس الوزراء.



التزام

لوحظ إلتزام مرجع كبير بالصمت منذ أيام حول استحقاق حسّاس مُراقباً ومُدقِّقاً في مواقف الآخرين.