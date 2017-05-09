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كنعان بعد إجتماع التكتّل: نحن ذاهبون الى قانون انتخاب لا الى فراغ ولا الى تمديد (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

9
MAY
2017
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اشار أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان الى المشاريع التي تقدمت بالكهرباء من بناء محطات واعادة تأهيل معامل الى اليوم توقفت وتعطلت، ,كان هناك صراع سياسي في الماضي يحدد معالم المرحلة المقبلة اعتبرنا انه بعد انتخاب الرئيس والالتفاف الوطني على الرئيس عبرنا الى مرحلة اخرى سقفها التفاهمات الوطنية وعنوانها استعادة الثقة بين بعضنا، وتحديد المصلحة الوطنية كهدف خاصة بالملفات المصيرية التي تهدد وجودنا.


وبعد اجتماع التكتل، شدد على ان العيش المشترك ليس مزحة، وليس شعارا ولا عنوانا نختبئ تحته وعند الحقيقة نتجاهله، ونتعرض الى حملات وكلما قدم وزير الخارجية جبران باسيل باقتراح يصبح طائفي وملعون مهما كان الطرح، لا نستطيع فهم كيف 20 اقتراح لقانون انتخاب تم رفضها ولم يلتقي واحد منها مصلحة وطنية للجميع، آخر الاقتراحات كان التأهيلي الذي اعتبر من قبل البعض عجيبة وغير مطروح ابدا وتقسيمي، واكثر من دولة في العالم من اميركا الى فرنسا يعتمدوه.


ولفت الى ان المسييحيين في البلد كالمسلمين يشكلون الشراكة الوطنية والعيش المشترك في الوطن، عندما نرى ان المجموعات التي تتمثل منذ الاستقلال وما قبله هي الطوائف والاحزاب قواعدها الاساسية هي من هذه الطوائف، فهل يصبح تمثيل المجتمع طائفي؟ هل التأهيلي اخترع الطائفية في المجلس النيابي؟ واذا ذهبنا الى قانون دائرة واحدة هل سيتغير المجتع؟ اليست مهمة التغيير هي للاحزاب والثقافة؟ وهل الطائفية في التمثيل الصحيح اما الممارسة؟


واكد ان "التيار الوطني الحر" في الفترة السابقة لم يفكر في طريق او بتعيين او بأي اعتماد على خلفية طائفية مذهبية، فهل من عمل على استعادة الثقة بالجيش وطرح الموازنة والزواج المدني طائفي؟، مشيرا الى ان المسيحيين منتشرين وموزعين في اكثر من قضاء ويشكلون اقليات بحكم انتشارهم، اما الطوائف الاخرى موجودة بأقضية معينة والاختلاط قليل حتى بين المذاهب، والتأهيلي هو لحماية الحقوق ان كان للمسيحيين لانهم ظلموا من منذ التسعينات الى اليوم، لافتا الى اننا نتقدم بطروح انتخابية ويتم رفضها من اجل مصالح طائفية، والجميع طائفي، وللعبور من مرحلة التمثيل الطائفي علينا العمل على ثقافة جديدة وتكون المشاريع من العولمة الى ما يشبهها واردة ونحن كتيار جاهزون، للاعتراف بحقوق الجميع، استعادة دورنا كتيار وكسائر القوى المسيحية لا نريد الغاء احد، انما نطالب باستعادة وتحصين المجتمع اللبنانية والدولة قوى بالمصداقية لا بالكذب على الناس.


وعن قانون الانتخاب، اشار الى اننا ذاهبون الى قانون، لا على فراغ ولا على تمديد، نريد القانون امس قبل اليوم لذلك تحركنا، رفضنا التمديد ولم نرفضه بالشعارات انما رفضنا وقاطعنا وطعنا في المجلس الدستوري، لكنه طُعن بالدستور والديمقراطية وبخيارات الناس، الكل مدعو اليوم للذهاب الى الاعتراف والاقرار ان هناك خلل والكلام بالخلل ليس طائفية انما وطنية ونحن جاهزون لتلقي اي مبادرة تحقق الهدف الذي من اجله تقدمنا بالاقتراحات، كل القوانين التي بحثنا فيها صالحة، والقانون الوحيد الحاصل عبلى قبول وموافقات هو التأهيلي،.


في الكهرباء، تسائل: ما الهدف من كل هذا الصخب حول الكهرباء؟ سمعنا من وزير الطاقة ان الكلفة ليس مرتفعة على المواطن، وغدا سنذهب الى مجلس الوزراء وليقولوا ماذا يريدون، انما النيل من سمعتنا و"در الرماد بالعيون" غير مسموح والايام الأتية ستبرهم اننا حريصون على الاصلاح، واليوم حرصنا اكبر لان حامي وصاحب فكرة الاصلاح الرئيس ميشال عون مؤتمن على الدستور ونحن جنود هذا المشروع.

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