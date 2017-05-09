عصابة تزوير في قبضة “أمن الدولة”

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قامت دورية من مديرية البقاع الاقليمية في أمن الدولة بتوقيف كل من العريف أوّل في الجيش اللبناني (خ. ع. ف.)، واللبنانيين (م.هـ.) و(هـ. أ. )، والمدعو (أديب ك.) من التابعية السورية، بجرم تزوير سند ملكية عقار في بلدة العيون المتنيّة، بعد أن استحصلوا على بطاقة هويّة مزوّرة تعود لمالك العقار المذكور، كما نظّموا وكالة بيع مزوّرة للاستحصال على سند بدل عن ضائع لهذا العقار من دائرة المتن العقارية.

واعترف المتهمون خلال التحقيق بأنهم أسّسوا قبل عام شركة وهمية للاستثمار العقاري والتجاري، بهدف بيع عقارات في مناطق متفرّقة، يستحصلون عليها بواسطة الاحتيال وتزوير مستنداتها الرسمية.