أزمة استقالة البطريرك لحام وقبولها بعجلة تنذر بأزمة هوية وليست رعائيّة

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يخطئ من يظنّ بأنّ الأزمة التي تمرّ بها كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك وكانت استقالة البطريرك غريغوريوس لحام وقبولها المستعجِل ذروتها، لا تخصّ باقي الكنائس المسيحيّة، أو لا تخصّ الجماعة المسيحيّة "بكنائسياتها" الراسخة في هذا المشرق العربيّ، في جزء من كلّ وجزء يطال الكلّ بجوهره.

ليست الأزمة شخصيّة كملاحظة أولى، بل هي أزمة هويّة لكنيسة دأبت على تبيانها وجهًا من وجوه انبلاجها في قضايا المشرق العربيّ، من فلسطين إلى لبنان وسوريا، وهي الكنيسة الوحيدة إلى جانب الكنيسة الأرثوذكسيّة الأنطاكية منذ المثلّث الرحمات البطريرك الياس الرابع إلى البطريرك يوحنا العاشر تعيش هذا القلق، وسال فيه حبر مدرار وعزير.

غريغوريوس لحام حمل في قلبه وعقله هذا الهمّ المدوّي بصوته والدامي بجراحه، حمله في التجليات المسكونيّة وفي توقه لانبلاج فجر وحدة أنطاكية جامعة بين الكنائس المسيحيّة كلّها، وحمله في إلى المسلمين كشركاء أساسيين في هذا العالم الذي نعيش حروبه وتجاربه المؤلمة. ليس لكاتب هذه السطور أن يغوص في الصراع الناشئ داخل كنيسة قال بطريركها المستقيل بأنّها شريكة لروما. فالشراكة لا تعني أن يتمّ تقديم الاستقالة إلى روما، بل يتم تقديم الاستقالة إلى سينودوس الكنيسة، ولهذا السينودوس أن يناقشها ويقرر قبولها أو رفضها، لقد تمّ تقديم الاستقالة إلى حاضرة الفاتيكان ليتبيّن فيما بعد بأنّ كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك خاضعة للفاتيكان وليست شريكة، وقد تأسست هذه الكنيسة بفعل الانقسام الموجع الذي حصل سنة 1724 داخل الكنيسة الأرثوذكسيّة آنذاك بسعي من الرهبان اليسوعيين المبشرين، فاستلبوا قومًا وجعلوهم طائفة تابعة لكنيسة روما وخاضعة لها بكلّ ما تمليه كلمة خضوع من معنى.

أمام هذا المشهد دفع البطريرك لحام ثمنًا باهظًا نتيجة لهذا التكوين العلائقيّ المتلاشي بين كنيسته وكنيسة روما. وهو العالم بأنّ سعي معارضيه توّج مع الكاردينال ساندري، الذي عمل جاهدًا وبكل قواه لاستقالة البطريرك لحام خلال شباط الماضي ليقوم لحّام بالاستجابة راجيًا من الفاتيكان أن يتمّ قبولها في تشرين الثاني القادم، القضيّة أنّ الفاتيكان لم يستجب للبطريرك بل استعجل الخطى بان قبل استقالته يوم السبت الفائت الواقع فيه 06-05-2017 فأحدثت الاستقالة صخبًا وضجيجًا، وكأن كلّ شيء مبرم لا نقاش فيه، وليس فيه أي تقدير لموقع البطريرك وشخصه.

المسألة بهذا المعنى لا ترتبط ولا تتعلّق بشخص البطريرك لحام، بل بكنيسة أحيت أمورًا هامّة كان للبطريرك المستقيل الدور الأساسيّ في سطوعها وابنلاجها منها المركز البطريركيّ لحوار الحضارات والأديان، جسّد البطريرك رؤية أسس لها المغفور له فؤاد الترك، وقد اهتم في مرحلة التأسيس ليكون لبنان الوعاء الحاوي فيكون مركزًا دوليًّا لحوار الحضارات والأديان، اقتبس البطريرك الرؤية وجسّدها في كنيسته وطوّرها. لقد سعى لحّام إبن داريّا قرب دمشق وقد كان مطرانًا للقدس قبل ان يصير بطريركًا، بأن يظهر كنيسته كنيسة فكر ولاهوت ورؤى وليست طائفة تتلاقى فيها عناصر السلطة والمال فتتجانس وتفعل فعلها، وقد فعلت فعلها، لقد حاول أن يقول بأنّ كنيسته كنيسة المشرق، وكنيسة العرب كما كتب الأب الراحل جان كوربون، إنها كنيسة ممدودة من فلسطين القلب إلى سوريا ومصر والأردن والعراق ولبنان.

إن التعجيل بقبول استقالته، يضرب مفهوم الإدارة الذاتيّة Autonomy في هذه الكنيسة ولو أنّها كنيسة تابعة بالمفهوم الكنسيّ لروما، يضرب مفهوم الاقتراع المجمعي داخل سينودوس هذه الكنيسة بنتاائجه وقراراته من ضمن مألفة الإدارة الذاتيّة، وهي قرارات قانونيّة وشرعيّة. ولكنّه قادر أن يذهب بعيدًا، وهو أقصاء رؤية تعاملت مع الواقع بواقعيّة وحرص وبخاصّة مع الأحداث الدائرة في سوريا. ستتجه كنيسة الملكيين الكاثوليك إلى استكمال عناصر الانقسام في المرحلة الفاصلة عن انتخاب بطريرك جديد، وسيتمحور الانقسام بخلافات حول هويته ومواقفه السياسية، وارتباط الانتخابات داخل الكنيسة بالسياق السياسيّ المحيط بالمنطقة كلّها بل التي تتأسّس وتتكوّن به المنطقة كلّها. ليس من نأي بين الكنيسة والسياسة، بين المحتوى هنا والسياق هناك، فالرؤية المسيحيّة ببعدها المشرقيّ هي المستهدفة لدى معظم الكنائس، و"الليتنة" تقود نحو عمليّة الإفراغ والسلب في ظلّ استفحال الصراع بدائرته الواسعة بين الغرب وزعيمته الولايات الأميركيّة المتحدة والشرق وزعيمته حاليًا روسيا.

المسألة بآفاقها المنظورة وغير المنظورة باتت مسيحيّة، فكلّ الكنائس مأزومة بالعمق البنيويّ، ودرجة المأزومية تقود نحو الخطر الوجودي ليس على الكنائس بل على الواقع المسيحيّ بصورة عامّة حيث تحتشد في جوفه عوامل الإقصاء السياسيّ والاجتماعيّ يضاف إليه الكنائسيّ. فمنذ أن استقال البابا بيندكتوس العاشر المتشدّد جدًّا حول مسألة الحضور المسيحيّ المشرقيّ، لحظ المراقبون انطلاقة مختلفة، لا يعني هذا أن البابا الحليّ غير متحسّس لهذه المسألة، لكنّ البابا طالع من الرهبنة اليسوعيّة، اي هو يسوعيّ بطبعه ورؤيته وتلك صفتان متوازيتان مع الإصلاح البنيويّ والروحيّ الذي يشاءه لكنيسته وفي علاقة الأساقفة مع أبرشياتهم، وتلك الرهبنة بعد انهيار الاتحاد السوفياتيّ اقتحمت روسيا ومارست الاقتناص Proselytism وقد كانت الممارسة سببًا من أسباب الخلاف القوي الذي حل بين كنيستي روما وموسكو. وخلال الأحداث الحالية في سوريا، ساء البطريرك لحام أن تظهر تلك الممارسات من إرساليات بدات تفد إلى ريف حمص وحماه ووادي النصارى مع إرساليّات إنجيليّة، تمارس بدورها اقتناصًا رهيبًا، فالأرثوذكس مع الروم الكاثوليك يعيشون معًا ولا حاجة لهؤلاء طالما الجذور مسيحيّة. البطريرك غريغوريوس لحام في كنيسته يعيش صراعًا واضحًا مع ليتنة تقتحم داره ودياره، وتبسط ذاتها في كنيسة مشرقية الجذور عربية الهوى.

المسيحية كلها تعيش أزمة حقيقيّة الكنائس في بنيويتها تعيش بدورها أزمة تتكامل احيانًا فيما بينها وكأنها تجيء من وجه واحد. ففي الكنيسة الأرثوذكسيّة أزمة أبرشيّات تتعاظم شيئًا فشيئًا مع تقدّم مطارنتها بالسنّ، وفي الكنيسة المارونيّة أزمة علاقة تتجلّى في علاقة البطريرك مع مطارنة الكنيسة كانت قضيّة المطران الياس نصّار إحدى علاماتها الواضحة، فضلاً عن السياسة المقتحمة لها بصورة يوميّة، وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك تعيش انقسامًا أدّى إلى ضغط فاتيكانيّ على بطريركها لتقديم استقالته، فقدمها وقبلت، وقد بدأت تساؤلات تطرح حول ما إذا كان البطريرك المقبل سيكمل الرؤية المشرقيّة أو سيصطفّ في مألفة الليتنة التي من شأنها أن تفقد كنيسة الروم الكاثوليك هويتها الناسوتيّة والتاريخيّة.

وفي الختام هذه المسألة غير محصورة بالاستقالة وقبولها، بل بكنيسة يفترض بأبنائها أن يقفوا شهودًا للقائم من بين الأموات في داخلها خلوًّا من ترف واسترخاء، ليعيدوا إليها بهاءها. ما هو البهاء؟ المسيح هو البهاء، هو القيامة والحياة.

أما البطريرك غريغوريوس لحام فهو مرتاح الضمير لما أنجز، والرجاء أن لا تذهب كنيسته إلى التغرّب عن ذاتها وجوهرها، بل ان تأتي منهما، في منطقة لا تزال تحت هيمنة الحرب، وتطلّ بهما نحو تكوين جديد يحضّر للمنطقة بأسرها. المسالة هي هنا، كنيسة الروم الكاثوليك إمّا تكون كنيسة مشرقية أو أنها لن تكون، والمسيح عندها وعند الأرثوذكس يبقى مشرق المشارق، وهو القادر أن يشفي جراحها ويضمدها بنور قيامته الحيّة والمحيية في آن.