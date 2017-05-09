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ورشة العمل التدريبية في قطاع الانتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ لعام ٢٠١٧

9
MAY
2017
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على هامش مؤتمر الطاقة الاغترابية LDE-2017، أقام قطاع الانتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ ورشة عمله لسنة ٢٠١٧ في قاعة محاضرات الـ QUBIC CENTER - حرش تابت بحضور رئيس القطاع السيد سعد حنّوش ورؤساء المناطق الجغرافية ومسؤولي المكاتب المحلية في الانتشار.
 
وتناولت محاور الورشة المواضيع التالية:
• تقييم أداء الهيئات في الانتشار وتحديد الأهداف وخارطة الطريق.
• تقنيات التواصل وآدابه.
• هيكلية لجنة الإعلام الفرعية ودورها في الإنتشار.
• الصورة الجديدة للتيّار والعلامة التجارية.
• الهيكل التنظيمي للجنة الإنتشار وتحديد سير العمل واتباع النماذج والتقارير.
• هيكلية اللجنة المركزية الجديدة المختصة بالمنظمات غير الحكومية ودور الانتشار فيها.
• الانتخابات النيابية في لبنان ودور الانتشار فيها من خلال استراتيجية جمع البيانات.
• قطاع النفط والغاز والموارد اللبنانية ودور الانتشار.
 
وفي الختام، تمّ الاتفاق على أن تسبق هذه الورشة مؤتمر الطاقة الاغترابية كل عام.
واختُتمت ورشة العمل التدريبية بعشاء حضره رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل ونائبه للشؤون الإدارية السيد رومل صابر وعضو المجلس السياسي الإعلامية رندلى جبّور.
 
 
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