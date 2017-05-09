اسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 09-05-2017

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الجمهورية

تستعدّ جهة سياسية فاعلة لطرح تصوُّر لحلّ مرحلي لقضية حسّاسة في حال تعذُّر الإتفاق على حلّ نهائي لها خلال أسابيع.

عُلم أن اعتراضات على ملف إنمائي في إجتماع لجنة المال والموازنة، شملت معظم النواب، بمن فيهم من ينتمي الى تيارات سبق ووافقت على الخطة في مجلس الوزراء.

قال أحد الوزراء إنه فشل في الحصول على جواب واضح من مسؤول كبير حول موقف إتخذه في الآونة الأخيرة.

البناء





كواليس

قالت مصادر فرنسية إنّ الدور الخارجي في دعم ماكرون كان واضحاً من الخليج و»إسرائيل» إعلامياً ومالياً، لكن المصارف والشركات الكبرى لم تبخل عليه بحملتها لأنّ لوبان تبنّت الدعوة للخروج من الاتحاد الأوروبي واليورو، وهي معادلة فوق طاقة فرنسا، وتعاملت مع قضية المهاجرين بعنصرية جعلتهم مع ماكرون حكماً، لكن الفرنسيين الذين منحوا أصواتهم لماكرون سيوزعونها في البرلمان لمنعه من التحكّم بفرنسا بعدما منعوا لوبان من الوصول، واعتبرت المصادر أنّ القضية هي من سيشكل الحكومة؟