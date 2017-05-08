"واندلعت الحرب بين الnbn والجديد"

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اتت قناة الجديد على ذكر مناقصة الكهرباء في مقدمة نشرتها المسائية ليل الاثنين بحرفية " انتهت عملية فض العروض في مناقصة الكهرباء إلى فوز كل من نبيه بري وسعد الحريري وسرى القانون التأهيلي على الرئيسين بفرعه الكهربائي بأسماء غير مستعارة :سمير ضومط الحريري، وقاسم حمود بري، وبربح سوف يصل إلى ثمانمئة مليون دولار ولأن شركتي karadeniz و sea power مصنفتان رئاسيتين فقد تمكنتا من الاطلاع على المواصفات ودفتر الشروط وجهزتا كل ورقة شاردة وجمعتا المعلومات الواردة فتأهلتا إلى الربح وجرى استبعاد ست شركات أخرى تقدمت بأسعار منخفضة من شأنها تحقيق وفر على الدولة." وكان رد قناة ال NBN عنيف جداً: "وفيما الهم ينحصر في الايام الفاصلة عن اخر مهلة دستورية قبل الوصول الى المجهول اذا ما وصلت البلاد الى الفراغ، وفيما رسائل الود تتطاير باتجاه قصر الايليزيه مهنئة الرئيس الفرنسي الجديد، كانت لدكانة الجديد رسائلها الابتزازية كالعادة تارة كهربائية وتارة نفطية كما الحال البارحة، فدكانة الجديد لمالكها تاجر الاعلام الاصفر استأنفت بالامس استهداف حركة امل، واذا كانت حملات الاستهداف تركز على رموز الحركة وجمهورها يجيء اليوم دور جمعياتها الخيرية والانسانية في حملة خبيثة ومنظمة ومحاكة بحمائل الكذب والتضليل التي تحترفها وتمتهنها علها تنجح بالدفع باتجاه وضع من تستهدفهم على قائمة العقوبات المالية، ملاقية بذلك الدور الاسرائيلي المحرض على لبنان وشعبه ومؤسساته لدى بعض الدول لا سيما الولايات المتحدة الاميركية.معروف ان دكانة الجديد تمتهن التجارة الاعلامية، وللتجارة هذه التي تبرع فيها ركائز اساسها الافتراء والتضليل لكن حتى تلك الركائز لم تعد تحامل كمية الاضاليل لا في موادها الاولية ولا في موادها الترويجية لان الراي العام لم تعد تنطلي عليه الاعيب الجديد ومالك الجديد، وبدورنا نسأل الخياط الغدار لماذا ولمصحة من تسخر دكانتك التي كنا نتمنى ان تكون مرجعا لا متجرا؟ هل للاسرائيل وعملائه المحركين لك بدراية وليس في غير دراية؟بالمحصلة بلغ السيل الزبى وابلغ ما قيل فيك صدر عمن يعرفك تمام المعرفة سلوكا وتاريخا تفوح منه روائح الفساد والصفقات وليس اخرها ما هو مرتبط بملف النفط ومن شركائك في الحكومة اللبنانية وسط عبق رائحة القذافي وورثته ومن لف لفهم."