A + A -

وطنية -

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "او تي في"



أنجزت فرنسا أمس استحقاقها الرئاسي الدوري، ففضل الفرنسون ايمانويل ماكرون على مارين لوبين، التي سارعت فورا إلى تهنئة خصمها الفائز، قبل أن تتوجه لمشاركة أنصارها سهرة دامت حتى الصباح... واليوم، صفحة جديدة فتحتها فرنسا. أما عنوانها، فتكريس الوحدة، وخوض الاستحقاق التشريعي... استحقاق لا يزال اللبنانيون ينتظرون حصوله منذ سنة 2013، حين سطت قوى سياسية معروفة على حقهم في الانتخاب، تماما كما سطت قبلها على حقهم في التمثيل الصحيح، ممددة لمجلس النواب المنتخب عام 2009 مرتين. اما الثالثة، فكادت تكون ثابتة، لولا لجوء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى استخدام صلاحايته وفق المادة 59 من الدستور أولا، ثم عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن دعم التمديد، وهو أسهم في خلط الأوراق، وتزخيم العمل تحت ضغط المهل، ولإقرار قانون جديد. وهكذا، باتت جلسة الخامس عشر من أيار، التي حددها البعض في السابق موعدا لفرض تمديد ثالث تحت شعار التهويل بالفراغ، ثم جعلوها موعدا للتخلي عن طروحات تسووية تقدموا بها، باتت الجلسة المذكورة مرشحة اليوم، عشية عودة اللجنة الوزارية للاجتماع في السراي، إلى التأجيل، ربما إلى الثاني والعشرين من ايار على ما تشير معلومات الـ otv... وفي موازاة البحث عن قانون الانتخاب، بحث عن الأهداف الحقيقية، والخلفيات الفعلية لحملة القوات اللبنانية على وزارة الطاقة والمياه. حملة رد عليها الوزير سيزار ابي خليل اليوم عبر الـ otv .. التفاصيل ضمن النشرة المسائية.

=============

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "لبنان"



بعد فوزه الساحق على ماري لوبان في رئاسة الجمهورية الفرنسية، ينصرف ايمانويل ماكرون الى تشكيل حكومة فرنسا الديمقراطية والاعتدال، كما انه يعيد ترتيب فريق عمله، الذي يضم عددا من الشخصيات اللبنانية.

وفي رأي أوساط سياسية في بيروت، ضليعة بالشأن الفرنسي, فإن انتخاب ماكرون مفيد للبنان، في اطار استمرار الدعم المعنوي والمادي.

أما في الخارج، فقد احدث انتخاب ماكرون ارتياحا، دوليا عموما، اوروبيا خصوصا.

وفيما ينتظر ان تكون زيارة ماكرون الأولى لالمانيا، عبر الرئيس الروسي عن أمله في التعاون على مستوى العالم عموما، والشرق الاوسط خصوصا.

وإلى واشنطن يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف غدا، في زيارة تستغرق يومين للبحث في سبل التفاهم على حلول للأزمة السورية.

وفي لبنان لم يبرز بعد ما من شأنه ان يوحي بقرب الاتفاق على قانون الانتخاب النيابي، غير ان الاجواء تشي بأهمية الكلمة التي سيلقيها الرئيس سعد الحريري في السرايا غدا خلال مؤتمر انمائي لطرابلس.

وكذلك تنعقد، اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب في السراي، ويشير متابعون للاتصالات الى اتجاه لدى الرئيس نبيه بري لتأجيل الجلسة النيابية المقررة بعد اسبوع للافساح في المجال أمام المزيد من المشاورات باتجاه قانون للانتخاب يبعد كأس الفراغ البرلماني.

إذن فرنسا مستمرة في جوها الرئاسي الديمقراطي الهادئ.

===============

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ان بي ان"

أنظار اللبنانيين التي، وان استراحت في عطلة نهاية الاسبوع لانشغال بعضهم بالرهانات على الانتخابات الفرنسية، فهي عادت للانشداد مع قدر من التوجس مما قد تؤول اليه الاوضاع في حال وصلنا الى الفراغ للانشداد الى ما ستسفر عنه اللقاءات سواء غير المعلنة بين طباخي القوانين او تلك الوزارية الرسمية والعالمية التي دعيت لمعاودة اجتماعاتها يوم غد للوصول الى توافق اقله حول النقاط الاساسية للقانون الموعود او الاجتماعات السرية.

واذا كانت اجواء التفاؤل النسبي سبقت اجتماع اللجنة المذكورة فان الـ nbn علمت ان اتصالات ثنائية وثلاثية جرت في الساعات الاخيرة وواحدة منها لقاء جمع وزير المالية علي حسن خليل مع مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري في وزارة المالية بعد ظهر اليوم.

وفيما الهم ينحصر في الايام الفاصلة عن اخر مهلة دستورية قبل الوصول الى المجهول اذا ما وصلت البلاد الى الفراغ، وفيما رسائل الود تتطاير باتجاه قصر الايليزيه مهنئة الرئيس الفرنسي الجديد، كانت لدكانة الجديد رسائلها الابتزازية كالعادة تارة كهربائية وتارة نفطية كما الحال البارحة، فدكانة الجديد لمالكها تاجر الاعلام الاصفر استأنفت بالامس استهداف حركة امل، واذا كانت حملات الاستهداف تركز على رموز الحركة وجمهورها يجيء اليوم دور جمعياتها الخيرية والانسانية في حملة خبيثة ومنظمة ومحاكة بحمائل الكذب والتضليل التي تحترفها وتمتهنها علها تنجح بالدفع باتجاه وضع من تستهدفهم على قائمة العقوبات المالية، ملاقية بذلك الدور الاسرائيلي المحرض على لبنان وشعبه ومؤسساته لدى بعض الدول لا سيما الولايات المتحدة الاميركية.

معروف ان دكانة الجديد تمتهن التجارة الاعلامية، وللتجارة هذه التي تبرع فيها ركائز اساسها الافتراء والتضليل لكن حتى تلك الركائز لم تعد تحامل كمية الاضاليل لا في موادها الاولية ولا في موادها الترويجية لان الراي العام لم تعد تنطلي عليه الاعيب الجديد ومالك الجديد، وبدورنا نسأل الخياط الغدار لماذا ولمصحة من تسخر دكانتك التي كنا نتمنى ان تكون مرجعا لا متجرا؟ هل للاسرائيل وعملائه المحركين لك بدراية وليس في غير دراية؟

بالمحصلة بلغ السيل الزبى وابلغ ما قيل فيك صدر عمن يعرفك تمام المعرفة سلوكا وتاريخا تفوح منه روائح الفساد والصفقات وليس اخرها ما هو مرتبط بملف النفط ومن شركائك في الحكومة اللبنانية وسط عبق رائحة القذافي وورثته ومن لف لفهم.

============

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

وظنوا انهم مانعتهم حصونهم، فاراحوا خوفهم خلف جدار. هم المستوطنون الصهاينة سياسيون وامنيون.

قرروا بعد طول مناورات وتفكير واجراءات ان يلجأوا الى جدار فاصل على طول الحدود اللبنانية، سموه ساعة رملية، ستؤرخ بلا ادنى شك لاصعب المراحل الصهيونية.

لم تغنهم كل خطابات الدعم الاميركية، ولا رسائل خطب الود العربية، فكان خيارهم المخضب بالخوف كما اشار اعلامهم، فهم يعرفون بعضا من قدرة عدوهم ، لكن ما لا يعرفونه انهم لن تحميهم حصونهم..

في لبنان الازمة لا زالت محصنة من كل حل، وان عادت المشاورات الى التفعيل تحت الاضواء، فان المفاعيل لم تحرك القناعات نحو نقطة التقاء، وان ارتفعت النسبية الى اعلى نسبها، لكنها لم تنضج بعد كحل..

الحل الموضعي لتخفيض التوتر في سوريا، أكدت دمشق التزامها به مع الإحتفاظ بحق الرد بشكل حازم على أي خرق من قبل الإرهابيين، قال وزير خارجيتها وليد المعلم الذي جدد عدم قبول سوريا بنشر قوات دولية على تلك الجبهات..

وعلى جبهة محاربة الارهاب أكد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أن الولايات المتحدة غير جادة في حربها ضد داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، مشددا في مقابلة خاصة مع المنار على حتمية فشل كل المحاولات الهادفة إلى محاصرة محور المقاومة..

اوروبيا فك الاتحاد حلقة الحصار الفرنسية، تنفس مع ايمانييل ماكرون الصعداء، بعد ان اسقط خطر الانفصال عبر مارين لوبان. اقفلت صناديق الاقتراع وفتحت فرنسا صفحة جديدة من التحديات اولها تشكيل الحكومة ولن تكون آخرها الانتخابات التشريعية..

===========

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

وصل قانون الانتخاب الى الخواتيم التي من شانها ان تفتح كوة في الجدار المسدود؟

السؤال انطلق قويا عشية اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة البحث عن قانون جديد والتي ستلتئم غدا في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فيما البلاد تعيش على وقع سجالات وعلى خلفية سلسلة ملفات من بينها خطة الكهرباء، في ظل اعتراض وزراء القوات المطالبين بعودة الملف الى مجلس الوزراء.

اما دعوة حزب الله اهالي الطفيل للعودة الى بلدتهم، على ان تتولى وزارة الداخلية تدابير العودة فاستدعت من وزارة الداخلية التأكيد ان من حق الأهالي أن يعودوا إلى بلدتهم تحت حماية الدولة وبإشرافها، مؤكدة ان وزارة الداخلية لا تكلف بتصريحات عبر المنابر، ولا بكلمة من سماحة الشيخ محمد يزبك أو من أي حزب آخر، وهي تعرف مسؤولياتها الوطنية والأمنية وكيفية ممارستها وتطبيقها.

فرنسيا، فوز ايمانويل ماكرون بالرئاسة لاقى المزيد من الترحيب، وفيما ينتظر ان يتسلم مهامه الرسمية الاحد المقبل، شارك بعد اقل من اربع وعشرين ساعة على انتخابه في احتفالات النصر على النازية مع الرئيس المنتهية ولايته فرنسوا هولاند، على ان يبدأ تشكيل حكومته تمهيدا للانتخابات التشريعية التي ستشكل امتحانا جديدا.

============

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ال بي سي"

أسبوع حاسم ، بكل المقاييس ، سواء على مستوى مشروع قانون الانتخابات النيابية أو على مستوى خطة الكهرباء، الجامع المشترك بين المشروعين هو التباعد الذي يحققه بين حلفاء ومتفاهمين : مشروع قانون الانتخابات الذي يقفز فوق ثلاثية اللاءات : لا للتمديد ولا للفراغ ولا للستين ، يبدو أنه يقترب من " قانون ميقاتي " ، وهذا ما يمكن ان يتظهر في جلسة اللجنة الوزارية غدا ، ويمكن ان يتواصل النقاش بعد غد في جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية ، لكن لا شيئ محسوما حتى الساعة في ظل التباين في موضوع التصويت في مجلس الوزراء.

اما الملف الثاني الذي يبدو انه محفوف بالالغام ، فهو ملف الكهرباء الذي يخشى أن يكهرب الوضع الحكومي ككل ، مناقصة الكهرباء عبرت اليوم المرحلة الاولى بسلام ، ولكن بين الاولى والمرحلة الثانية هناك ممر إلزامي إسمه الاجتماع الوزراي الرباعي غدا والذي يضم الوزراء حاصباني فرعون بو عاصي ورياشي . المعلومات تشير إلى ان الاجتماع فالمؤتمر الصحافي سيرد على ما حصل اليوم في وزارة الطاقة وسيطالب بأن يكون الملف في إدارة المناقصات وليس في وزارة الطاقة ... الكباش ظاهره كهربائي لكن ابعاده سياسية بامتياز ، لأنه ربما يعكس العلاقة غير السليمة بين معراب والرابية وبين معراب وبيت الوسط ، في أكثر من ملف ، وإنْ حاول كل طرف ان يحصر التباين بأنه كهربائي فقط.

وبين ملفي الانتخابات والكهرباء، ملف قضائي خطير فحواه التلاعب بأوراق ملف التخابر غير الشرعي لشركة استديو فيزيون : من هي الجهة التي نزعت من الملف ورقة الستين مليون دولار ووضعت مكانها ورقة المليون دولار ؟ هل تستدعي هذه الفضيحة التي سنعرضها في سياق النشرة ، تحرك التفتيش القضائي؟

قبل هذه الملفات لا بد من التوقف عند الظاهرة الشاذة التي إسمها المرامل والكسارات والتي في كل مرة تحاول إختراع ثغرة للتسلل منها ، فمن ثغرة المهل الادارية إلى ثغرة الستوك ، واليوم إلى ثغرة إفراغ حمولة الشاحنات ، علما ان آل جعفر لا يفتشون في كسارتهم عن أي ثغرة ليعملوا .

============

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ام تي في"

المشهد الكهربائي المكهرب انقسم بين مسرحين، الاول تراجيدي كانت ساحته لجنة المال والموازنة النيابية حيث وما ان وصل البحث الى المصاريف غير الواردة في متن الموازنة حتى انقض وزير المال ونواب امل وحزب الله والمستقبل والكتائب على مشروع استجلاب بواخر الطاقة من زاوية كلفتها العالية ودعوا الى بناء محطات دائمة وثابتة والى ضرورة ان تمر كل المشاريع العالية الكلفة في دائرة المناقصات، كل هذا في غياب وزير الطاقة. ولكن اين كان الوزير ابي خليل؟

وزير الطاقة كان في المسرح الثاني في وزارة الطاقة منشغلا بفض عروض الشركات المتنافسة على قطاع الكهرباء لكنه رد على مهاجميه مدافعا عن خطته وعن حق وزارته في اجراء المتقصات.

المسالة لم تنته هنا فوزراء القوات يعقدون مؤتمرا صحافيا مشتركا غدا يبينون فيه عدم رضى الحزب عن البواخر.

وغدا ايضا تنعقد اللجنة الوزارية المكلفة البحث عن قانون انتخاب من دون كبير امل بنجاحها بدليل ان مجلس الوزراء ينعقد الاربعاء وقد غاب قانون الانتخاب عن جدول اعماله.

============

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

انتهت عملية فض العروض في مناقصة الكهرباء إلى فوز كل من نبيه بري وسعد الحريري وسرى القانون التأهيلي على الرئيسين بفرعه الكهربائي بأسماء غير مستعارة :

سمير ضومط الحريري، وقاسم حمود بري، وبربح سوف يصل إلى ثمانمئة مليون دولار ولأن شركتي karadeniz و sea power مصنفتان رئاسيتين فقد تمكنتا من الاطلاع على المواصفات ودفتر الشروط وجهزتا كل ورقة شاردة وجمعتا المعلومات الواردة فتأهلتا إلى الربح وجرى استبعاد ست شركات أخرى تقدمت بأسعار منخفضة من شأنها تحقيق وفر على الدولة .

وإلا كيف نفسر هذه العجيبة: شركتان مملوكتان سياسيا تعرفان بأدق التفاصيل التقنية ولا يجري تبليغ الشركات الست الأخرى بهذه الشروط لإعداد أوراقها؟ "مبروك" لبري والحريري أموال من عمق البحر وهنيئا للدولة استئجار بواخر ورمي أموالها في المتوسط وبحسب رئيس حزب الكتائب سامي الجميل فإن الحكومة اللبنانية تستأجر الباخرتين بمليار وثمانمئة مليون دولار على خمس سنوات فيما شراؤهما أقل بكثير من هذا المبلغ

وإذا كانت السلطة تسعى لاهداء السلطة باخرتي كهرباء فليكن أنما بأسعار متدنية وتقارب تلك التي تقدمت بها الشركات الست.

فهل ينتهي فض العروض هنا أم أن التيار سيعيد خلط الأوراق؟ بحسب المعلومات فإن وزير الطاقة سيزار أبي خليل سيعطي بقية الشركات الفرصة لاستكمال أوراقها وهذا ما سيتطلب من التيار والعهد اتباع أقصى درجات الشفافية توفيرا على الخزينة وألا تدخل البواخر الكهربائية في المناقصات والمزايدات السياسية.

ويكفي الخزينة عمليات النهب المنظمة سواء بالعلن أو عبر التحايل ومنها ما تكشفه الجديد عن مستند ظهر فجأة ويبتدع مخرجا لميشال غبريال المر عبر مخالصة تبرئ ذمته من التسعين مليار ليرة وتجري عليها تخفيضات وحسومات جنونية لم يقدم عليها "عقيل إخوان" في عز تخفيضاته عبر الفصول والتسعون مليارا أصبحت مليارا ونصف مليار ليرة فقط لا غير .

فمن أين نبت هذا المستند الذي لم يوقع عليه رئيس أوجيرو ولا وزير الاتصالات ولم يمر من أمام لجنة الاتصالات النيابية طوال سنة كاملة من التثبت والتحقيق

القطبة المخفية لا تعني سوى تسوية مالية مرة عقدها مسؤول نافذ مع صاحب محطة إعلامية بات يرقص مع نجوم السياسية.

============================