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احياء ذكرى الثانية بعد المئة للابادة الجماعية الارمنية خلال الفن والموسيقى

8
MAY
2017
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في الذكرى السنوية الثانية بعد المئة للابادة الجماعية الارمنية اقامت مصلحة طلاب زاواريان لحزب الطاشناق حدثاً ثقافياً تحت عنوان "إن كنت أنا"،على ادراج "فاندوم" مار ميخائيل، بحضور السفير الارمني في لبنان صاموئيل مكردشيان، أمين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان ووزير السياحة اواديس كيدانيان أضافةً الى حشد كبير من داعمي القضية الارمنية.


بعد كلمة الاقتتاح تحدث السفير مكردشيان واشار الى اهمية هكذا نوع من النشاطات، وقال "أن الشعب الأرمني سيبقى وسيستمر، والدليل على ذلك هو حقيقة وجود دولة أرمينيا المستقلة اليوم". وأضاف الى ان هذا الحدث هو من اجل اتحاد وتضامن الجميع مع الشعب الارمني وختم مكردشيان "هذه المبادرة المهمة لمصلحة طلاب زاواريان وهو لاثبات ان الثقافة الارمنية موجودة وسنستمر بالمحافظة عليها بالرغم من جميع محاولات السياسات التركية".


وقدمت فرقاً موسيقية اعمالاً فنية مميزة حتى منتصف الليل حيث شارك


Chady Nashef & the Band
Assa'aleek
Marilyn Kasparian
Stone Royals
Kalaam and Fly B
فرقة هامازكايين


واستمتع الحضور بهذه العروض غنائية مباشرة، وقد جال الحضور على معرض لفنانين عرضت أعمالهم ووضعت اكشاك حيث بيع مأكولات أرمنية والسورية والفلسطينية وتم التبرع بملابس للنازحين واللاجئين.

 

 

 

 

 

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