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وزير البيئة أطلع المجلس الوطني للمقالع والكسارات على مقررات اللجنة الوزارية وتابع مشكلة التلوث في نهر الغدير ممهلاً المعامل شهراً للالتزام بالمعايير البيئية

8
MAY
2017
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في اطار متابعته لمشكلة التلوث في نهر الغدير ووضع الحلول للمعالجة ، ترأس وزير البيئة طارق الخطيب ظهر اليوم اجتماعاً للجهات المعنية بالنهر شارك فيه رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام، نائب رئيس بلدية الشويفات شديد حنا على رأس وفد من البلدية ، رئيس بلدية وادي شحرور السفلى سيمون ابو راشد ، رئيس بلدية وادي شحرور العليا سامي ابو مراد ، رئيس تجمع صناعيي الشويفات كمال الرفاعي على رأس وفد ، مدير مؤسسة جهاد البناء محمد الحاج ومسؤولون في وزارة البيئة ودائرة حماية البيئة السكنية.

 

وقد عرض وزير البيئة لنتائج جولتيه الميدانيتين على مغاسل الرمول والمسالخ والمصانع والمجابل، وتداول مع المجتمعين في الخطوات والاجراءات التي يمكن اتخاذها من ضمن خارطة طريق لمعالجة الوضع والتخفيف من تداعياته بينها أن تتولى البلديات تنظيف مجرى نهر الغدير بمؤازرة من مجلس الانماء والاعمار.

 

وفي ختام الاجتماع قال الوزير الخطيب " عرضنا على رؤساء البلديات المعنية مباشرة مع تجمع الصناعيين لنتيجة الكشوفات التي أجراها الفريق التقني في وزارة البيئة وحدّد من خلالها مصادر التلوث واقتراحات الحلول والتعاون مع الوزارات المعنية لمعالجة هذه المشكلة,وبنتيجة الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة من كل الوزارات من اجل أن تتابع كل وزارة الشق المتعلق بصلاحياتها ومهامها ".

وعن المهلة المطلوبة للمعالجة قال "  هناك أمور تنتهي في سنة 2018 وهناك أمور يتطلب انتهاؤها في سنة 2019 فالمسألة متراكمة وعمرها عشرات السنين وليست بسيطة بين ليلة وضحاها، ولنقل الامور كما هي لن يستفيق الناس غداً ويرونه جنّة عدن.فمشاكل نهر الغدير معروفة والتعديات التي هي جزء كبير من المشكلة معروفة ايضاً وهذا يفترض تضافر جهود كل المعنيين حتى نتوصل الى إحداث تغيير في هذا الواقع، واذا استطعنا تغيير نسبة معينة في هذه السنة يكون شيئاً جيداً ، وهكذا دواليك ".

وعن تخصيص 24 مليون دولار من قبل لجنة الاشغال لمعالجة فيضان نهر الغدير ودور وزارة البيئة في تشغيل الاموال أوضح الوزير الخطيب أن " لا دور لنا في تشغيل هذه الاموال، وهذه مسؤولية ودور مجلس الانماء والاعمار ، أما دورنا كوزارة بيئة فهو تحديد المعايير البيئية للمصانع والمعامل للالتزام بها ضمن مهلة معينة تحت طائلة اتخاذ اجراءات تصل الى الاقفال".

 

ورداً على سؤال حول متى ستصدر هذه الاجراءات ومن سيفرض تطبيقها قال " سنوجّه كتباً الى كل المصانع والمعامل والتي ثبت للموظفين لدينا أنها تلوّث سنطلب منها في مهلة شهر أن تلتزم بمعايير بيئية معينة وفي حال عدم الالتزام سنتخذ إجراءات بحقها اضافة الى اجراءات صارمة بنتيجة الجولة التي قمنا بها ".

وعن اعتصام صيادي السمك في الجناح احتجاجاً على مغاسل الرمول قال " عندما نعالج تلوث نهر الغدير نحل هذه المشكلة ، وصرخة الصيادين هي نتيجة التلوث الذي يضرب نهر الغدير".

ثم ترأس وزير البيئة عصراً اجتماع المجلس الوطني للمقالع والكسارات وتمّ التداول في تنظيم عمل الكسارات والمرامل.وأطلع الوزير الخطيب المجتمعين على نتائج اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري والذي قرّر السماح لكل المرامل والمقالع والكسارات المرخصة قانوناً بالعمل ونقل بضائعها  وحدّد مهلة شهر للمرامل والكسارات غير المرخصة لنقل مخزونها وللتقدم من المجلس الوطني للمقالع والكسارات لتسوية وضعها تحت طائلة الإقفال التام والنهائي.

وكان وزير البيئة التقى وفداً من لجنة المتابعة للمرامل والكسارات وجرى التداول في اهمية تطبيق القرارات التي صدرت عن اللجنة الوزارية من اجل حسن سير العمل.

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