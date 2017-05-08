living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

#ما_به_أؤمن #ما_به_نؤمن

8
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طرح الكثيرون علامات إستفهام حول شخصية ذلك الرجل الآتي من بيت متوسط الحال لوجه أمه صورة الملاك الحارس لديه أتى من عائلة مؤلفة من ٦ أولاد ولم يشأ أن يكون عبئاً عليها في تعليمه الجامعي فإختار المدرسة الحربية دون أن يخبر أحداً هو الذي كما قال "كان حلمه الحقيقي أن يكون مزارعاً لأنه لا يخضع إلا لقوانين الأرض التي يعشقها، هي مصدر الحياة فينا، هي التي تغذينا، وفي الوقت نفسه تتغذى من حياتنا".
 
عَشق الكثيرون شخصية هذا الرجل المتمرّد عن حق، الباحث عن التغيير، صاحب الرؤية المسبقة والتي يعتبرها موهبته، كما كرهه حاربه كثيرون دون أن يعرفوه ولحقوا ما يصدر في العلن دون أن يغوصوا في العمق،
 
ذلك الرجل الذي كما قال "لا يحب أن يكون إلا ما هو عليه"، الذي "لا يقيّم الفشل إلا بعدم المحاولة"، الذي "يقدّر الوفاء والإخلاص في الأصدقاء والذي يعتبر البطلة الواقعية زوجته وأفضل الأسماء لديه أسماء بناته الثلاث والصورة الأجمل صورة عائلته المؤلفة من ١٨ شخصاً مجتمعة تتشارك الأحاديث حول مائدة الطعام، لأنها لحظات ثمينة في الحياة..."
 
ذلك الرجل الذي أحب الحقيقة، وقال "الحقيقة تحرّرنا من كل شيء حتى من ذاتنا"، وأحب الحرية وإعتبر "أن ما من حرية دون مسؤولية ولا مسؤولية بلا حرية، وحدها الحقيقة لها الحق أن تضع حدود الحرية"، أحب الله والوطن وعاش الصفاء الذاتي وتأمل في كل تساؤلات الحياة، هو الذي يعتبر سقراط والمسيح وبوذا أهم معلّمي التاريخ  ولقاعدة الايمان عنده عمق المسيحي يشهد له، واعتبر "ان أهم انجاز للانسانية هو الديمقراطية".
 
ذلك الرجل الكبير في الفكر، العظيم في الرؤية،  فخامة الرئيس العماد ميشال عون وقّع البارحة كتاباً حاورته في ابعاده الإنسانية باللغة الفرنسية الصحافية ديزيريه صادق وصدر تحت عنوان "ce que je crois" وأفرغته بمحتواه الموضوعي إلى اللغة العربية الزميلة رولا نصّار تحت عنوان "ما به أؤمن" وصدر عن مؤسسة ميشال عون التي كان لمؤسستها السيدة ميراي عون هاشم كلمة "صوّبت هدف المؤسسة الحاضن لفكر الرئيس ميشال عون والمؤتمن على نشره للأجيال القادمة".
 
عندما تبدأ بقراءة الكتاب لا يمكنك أن تتوقف حتى الصفحة الأخيرة فيه كل ما تطرح من اسئلة عن شخصية الرجل يأتيك الجواب بكل صدق وشفافية وإنسانية وعمق تماماً كما من يعرفه، وكل كلمة وعلى بساطة سهلها الممتنع تفتح أمامك آفاقاً من التحليل،
 
قسّم الكتاب إلى خمسة أبواب توالت فيها: 
 
عن الأضداد الحياتية/ عن التساؤلات عن الحب بالجمع/ عن الخيارات الكبرى/ عن العماد الرئيس/ عن التواريخ التي لا تمحى/ وعن الرؤية والتوقعات.
 
"ما به أؤمن" كتاب يذكّر ويجسّد أن من أحب فخامة الرئيس العماد عون لم يخطئ أبداً وعليه أن يحمل إلى أولاده وأحفاده فكر هذا العظيم ويجعل وصيته نشر هذا الفكر، ومن لم يحبه سيتعلم كيف يقدّره وسيكتشف شخصية ندر شبيهها.
 
وبعد قراءتي للكتاب الذي يعود ريع شرائه لتمويل مشاريع بيئية تهدف إلى وصل غابات الأرز في لبنان بعضها مع البعض الآخر ليكتمل لبنان بأرزه.
 
ادعو جميع اللبنانيين إلى شراءه والتمعن في كل كلمة كتبت وفي كل تأمل وتساؤل لأن فكر هذا الرجل العظيم فكر جامع للبنان.
 
مشكورة مؤسسة ميشال عون وكل من ساهم في تغذية مكتباتنا وعقولنا بهذا الكتاب.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout