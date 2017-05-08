المطران مطر بارك افتتاح ملعب الحكمة الجديدة المقفل لكرة القدم وانطلاق " ساجيسياد" الألعاب الرياضيّة

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بارك رئيس أساقفة بيروت وليّ الحكمة المطران بولس مطر، وبدعوة من رئيس مدرسة الحكمة مار مارون في جديدة المتن الخوري أنطونيو واكيم، افتتاح الملعب المقفل الجديد لكرة القدم في المدرسة، بمشاركة الأباء رؤساء مدارس الحكمة ومدير مكتبها التربوي.

الخوري أنطونيو واكيم

بعد نشيدي لبنان والحكمة، ألقى صاحب الدعوة الخوري أنطونيو واكيم كلمة جاء فيها:

في عالم مليء بالتحديّات التي تضرّ بمجتمعنا، نستمر في رسالتنا التربويّة الهادفة إلى بناء الإنسان روحيًا وفكريًا وثقافيًا وجسديًا. من هنا نولي اهتمامًا كبيرًا بالتربيّة الرياضيّة لمواجهة،آفات المجتمع الخطرة التي تصيب الإنسان بعقله وروحه وجسده.

لقد شكّلت النجاحات المتتاليّة التي يُحققها تلامذتنا في المباريات الرياضيّة بين المدارس وتبوؤهم المراكز الأولى في عدة دورات في كرة القدم والسلة، حافزًا أساسيًا لإنشاء ملعب لكرة القدم في مدرستنا، إلى جانب ملعب كرة السلة المقفل، ما يتممّ مشروعنا التربوي الرياضي.

نعم ملعب رياضي على الرغم من كلّ الصعاب، تأكيدًا على أمل كبير بغد مشرق ومزدهر لتلامذتنا.

واليوم تنطلق الألعاب الرياضيّة بين مدارس الحكمة السبع، التي يُنظمها المكتب التربويّ بالتعاون مع منسّقي الرياضة في مدارسنا.

يوم حكموي بإمتياز... أردناه انطلاقة تجمع أبناء الحكمة وأبطالها.

صاحب السيادة، نشكر رعايتكم الكريمة وبركتم ودعمكم الكبير، لهذا المشروع.

المطران مطر

وقبيل مباركته مع الأباء رؤساء مدارس الحكمة والمرشدين فيها، الملعب الجديد وإعلانه إنطلاق الألعاب الرياضيّة لمدارس الحكمة، ألقى المطران مطر كلمة جاء فيها: نحن سعداء في المشاركة في هذا الإحتفال العائلي، الذي نفتتح فيه هذا الملعب الرياضي الجديد في مدرسة الحكمة جديدة المتن، ونهنىء حضرة رئيس المدرسة الأب أنطونيو واكيم، على تطلعاته وعلى إنجازاته في هذه المدرسة. لقد قيل قديمًا، العقل السليم في الجسم السليم. لذلك فالتربيّة تهتم بالعقل والروح وبالتوازن الإنساني وبالجسد، أيضًا، لأنه هبة من الله.

نحن متجسّدون والربّ يسوع المولود من الآب قبل كل الدهور، أخذ جسدًا ترابيًا، بارك عبره كلّ أجسادنا وكلّ طاقاتنا وكلّ تطلعاتنا إلى إنسانٍ سليم بكل ما للكلمة من معنى.

من صميم القلب، نحن مسرورون في مدرسة الحكمة جديدة المتن وكلّ مدارسنا، لتشجيع الرياضة، الرياضة الحقيقيّة، التي تقبل الربح والخسارة بوجه واحد، ولا تثور في حال الخسارة. نريد روحًا رياضيّة ونتمنى أن نربّي أولادنا عليها، للتنافس الحقيقي، الخلّاق. وإذا نقلنا الروح الرياضيّة إلى الروح الوطنيّة، تسلم الروحان معًا.

في السياسة يريدون أن يكون هناك قاهر ومقهور، ظالم ومظلوم. في الرياضة نريد أن يكونوا إخوّة، يتنافسون ويتبادلون التحيّات، بكلّ محبّة وإخلاص. نتمنّى على المسؤولين أن ينموا الروح الرياضيّة في قلوب رياضييهم. روح القبول بالآخر، بالخسارة والفوز. وفي كلّ حال الخسارة والفوز، هما كاذبان كبيران. كيبلينك كان يقول، ما معناه بالعربيّة: إذا ربحت فلا تظنّ أنك متوجٌ بالربح إلى الأبد. وإذا خسرت، هذا لايعني أنك خاسرٌ إلى الأبد.

ونابوليون كان يقول: أول خسارة هي ضروريّة والخسارة الثانيّة مفيدة، وإذا انطلقت وتخلّصت من الخسارة الثالثة، فأنت رجل. لذلك يجب أن نربّي أولادنا على هذا العناد في سبيل الربح والحق والخير ولأن يكون الآخرون مثلنا قادرين على أن يربحوا، فنربح ذاتنا كلّ معًا. هذا هو معنى الروح الرياضيّة. أتمنّى أن تزرعوها في قلب التلامذة والأطفال والشباب والشابات، حتى يكون عندنا روح منفتح، روح مسالم، روح محبّ لنجاح الآخر مثل نجاحي أنا.

تهنئتي، من جديد لهذا الإنجاز وللروح الرياضيّة تزرعونها، مع العلم والثقافة، وبذلك تبنون الإنسان المتحضّر، الإنسان اللبناني الذي نفخر به.

بركة وصلاة

ثمّ بارك المطران مطر يحيط به الخوري أنطونيو واكيم والأباء رؤساء مدارس الحكمة و الأباء المرشدون، الملعب الجديد وتلا صلاة جاء فيها: باسم الآب والإبن والروح القدس، الإله الواحد أمين.

أيها الإله العظيم العجيب، يا مَن طبعت الطبائع المنظورة وغير المنظورة وأعطيت الإنسان مواهب غزيرة وسلطته على جميع ما في الأرض، وإذا خطىء أرسلت ابنك الوحيد، ربّنا يسوع المسيح وتجسّد من مريم البتول القديسة، وتألم ومات لأجلنا، ليخلص جنسنا من عبوديّة الخطيئة والموت. أهلّنا أن نشكر ونسجد لنعمتك ورحمتك. أعطنا أن نعمل جميع أعمالنا لتمجيدك وتكريم اسمك المبارك. والآن نقدّم لسيادتك يا ربّ هذا الملعب ليكون معدًّا لخدمتك، وكل ما يُعمل فيه فليُعمل بحسب إرادتك الإلهيّة وتمجيد عظمتك، ونطلب إليك أيها الربّ الإله، إلى أن تحلّ عليه، كما على هيكل سليمان وأن تباركه وتُبارك كل من اشترك فيه، بتعبه أو ماله وكلّ مَن يستفيد منه، وهذه العائلة الحاضرة، عائلة الحكمة وأصدقاءها، لنشكرك معًا، نحن وهم، ونمجّدك من الآن وإلى الأبد.أمين.

إنطلاق " ساجيسياد" الألعاب الرياضيّة

وبعد حفل الإفتتاح، إنطلق "ساجيسياد" الألعاب الرياضيّة بين مدارس الحكمة السبع الذي يُنظمه المكتب التربوي في أبرشيّة بيروت.