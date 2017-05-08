القسيس إدكار طرابلسي: ضرورة تجديد الحياة السياسية

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شدّد القسيس الدكتور ادكار طرابلسي على ضرورة تجديد الحياة السياسية، وذلك عبر إقرار قانون انتخابي عادل يؤمّن وصول ممثلين حقيقيّين للشعب يعملون من أجله. وأكّد في بيان أن لا بدّ من النظر إلى تحسين أوضاع اللبنانيين كغاية للعملية السياسية، وليس كشعار يُستهلك في حملات إعلاميّة.

ونبّه طرابلسي إلى أن الركود الاقتصادي يُنذر بعواقب اجتماعية وسياسية لا تُحمد عقباها. وطالب بضرورة تسريع عجلة الاتفاق على قانون جديد وعدم إضاعة الوقت بالمناكفات والمزايدات، مشددًا على حق اللبنانيين في أن ينعموا بالحقوق الأساسيّة التي يستحقونها ويرجونها من العهد الجديد.

وبارك طرابلسي للقوى الأمنية الإنجازات التي حقّقتها في حربها الاستباقية على الإرهاب، على أمل إبعاد خطره نهائيًّا عن ربوعنا.