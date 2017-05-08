أبي رميا: "سيكون لنا قانون انتخابي جديد قبل انتهاء المهل"

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وصف عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا الجو الذي يحيط الفترة الأخيرة من اقرار قانون انتخابي جديد بالإيجابية، قائلاً: " الجو الذي نعيشه ليس سلبياً بل النقاش دائم والحوار مستمر، وأؤمن أنه سيكون لدينا قانون انتخابي جديد قبل انتهاء المهل، وقد دخلنا الربع الساعة الأخيرة ونتمنى من السياسيين والمسؤولين التحلي بالإدراك والوعي الكافيين بهدف الوصول إلى قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل نبدأ به العهد الجديد".

ابي رميا وفي حديث مع الاعلامية حليمة طبيعة ضمن برنامج "مانشيت" عبر أثير إذاعة صوت المدى، أكد أننا "كتيار وطني حر لا اشكال لدينا بأي قانون ولا بأي اقتراح ولكن نريد ضمانات لجهة صحة التمثيل العادل والشفاف خاصةً لجهة تأمين مناصفة حقيقية فعلاً لا قولاً كما ينص الدستور وبالتحديد بما يختص بالتمثيل المسيحي". وشدد ابي رميا على موقف التيار من جهة رفض التمديد الفراغ وقانون الستين، لافتاً استبعاده من احتفاظ الرئيس عون بصيغة قانون للحظة الأخيرة، متمنيا الاتفاق على قانون هذا الاسبوع لتنعقد جلسة 15 أيار.

وحول الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اعتبر أبي رميا أن النتائج التي حصل عليها اليمين المتطرف مفاجئة وبات يمثل الحزب السياسي الأول في فرنسا، وختم قائلاً: " فوز ايمانويل ماكرون لن يغير جذرياً في السياسة الخارجية الفرنسية، فالتنسيق سيستمر مع أميركا وكذلك الحيطة والحذر مع روسيا ونفس الممارسة والنهج سيتبعان في منطقة الشرق الأوسط أقله في المرحلة الأولى من ولايته الرئاسية".