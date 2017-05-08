تحضروا - الحرارة الى 33 درجة في هذا اليوم..!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة، وتنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار خاصة في المناطق الجنوبية.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: كتل هوائية دافئة وجافة تؤثر تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط للايام المقبلة.

- الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة، وتنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار خاصة في المناطق الجنوبية.

اما يوم الأربعاء فيكون مشمسا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.

- الحرارة على الساحل من 17 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 31 درجة، في الأرز من 10 الى 22 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

- الانقشاع جيد اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل بين 35 و 70%

- حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 24 درجة.

- الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:05:43 ساعة غروب الشمس:19:27