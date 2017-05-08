living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كاريكاتور ورسوم بيار صادق في جامعة الروح القدس

8
MAY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقعّ مركز فينيكس للدراسات اللبنانية في جامعة الروح القدس – الكسليك اتفاقية تعاون مع ورثة الفنان بيار صادق، بهدف المحافظة على إرث فنان ناضل من خلال ريشته وأبى حتى في أحلك الظروف، إلا أن تكون رسومه انطلاقاً من قناعاته. 
 
تهدف الإتفاقية إلى تبويب وتصنيف وترقيم الأرشيف وتصويره رقمياً وفقاً للمعايير المعتمدة في هذا المجال. وقد أتى هذا التعاون إنطلاقاً من حرص المؤسسة على الحفاظ على إرث المرحوم بيار صادق وليكون هذا الإرث في خدمة الباحثين وطلاب الجيل الجديد ولا سيما المهتمين بفن الكاريكاتور.
 
وتجدر الإشارة إلى أن مركز فينيكس للدراسات اللبنانية تأسّس عام 2008، وهو يشكِّل فسحة متعددة الإختصاصات مكرَّسة للبنان بجميع جوانبه. وترتكز أهدافه على عدة محاور من تجميع الموارد الوثائقية التي تعتبر المصادر الأساسية للدراسات المتعلقة بلبنان، الى تعزيز الدراسات اللبنانية ونشر ثقافة الإهتمام بالتراث الوطني.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout