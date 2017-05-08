كاريكاتور ورسوم بيار صادق في جامعة الروح القدس

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وقعّ مركز فينيكس للدراسات اللبنانية في جامعة الروح القدس – الكسليك اتفاقية تعاون مع ورثة الفنان بيار صادق، بهدف المحافظة على إرث فنان ناضل من خلال ريشته وأبى حتى في أحلك الظروف، إلا أن تكون رسومه انطلاقاً من قناعاته.

تهدف الإتفاقية إلى تبويب وتصنيف وترقيم الأرشيف وتصويره رقمياً وفقاً للمعايير المعتمدة في هذا المجال. وقد أتى هذا التعاون إنطلاقاً من حرص المؤسسة على الحفاظ على إرث المرحوم بيار صادق وليكون هذا الإرث في خدمة الباحثين وطلاب الجيل الجديد ولا سيما المهتمين بفن الكاريكاتور.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز فينيكس للدراسات اللبنانية تأسّس عام 2008، وهو يشكِّل فسحة متعددة الإختصاصات مكرَّسة للبنان بجميع جوانبه. وترتكز أهدافه على عدة محاور من تجميع الموارد الوثائقية التي تعتبر المصادر الأساسية للدراسات المتعلقة بلبنان، الى تعزيز الدراسات اللبنانية ونشر ثقافة الإهتمام بالتراث الوطني.