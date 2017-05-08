الجيش الأميركي: مقتل زعيم داعش في أفغانستان

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أكد الجيش الأميركي الأحد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية داعش في أفغانستان عبد الحسيب في ضربة شنت أواخر نيسان/أبريل في شرق البلاد، بحسب ما ذكرت رويترز نقلا عن بيان لقيادة القوات الأميركية في أفغانستان.

وأوضح البيان أن "العديد من مسؤولي الصف الأول" في التنظيم قُتلوا أيضا، فضلا عن 35 مقاتلا، في تلك الضربة التي شنتها قوات أفغانية خاصة بالتعاون مع القوات الأميركية.

وقال قائد القوات الأميركية في كابل الجنرال جون نيكولسون إن "تلك العملية المشتركة الناجحة هي خطوة جديدة مهمة في حملتنا الحازمة للقضاء على مجموعة خراسان التابعة لداعش في 2017".

وكان متحدث في البنتاغون قد رجح الشهر الماضي مقتل عبد الحسيب في ضربة شنتها قوات أميركية وأفغانية خاصة في نانغنهار.

وتؤكد السلطات الأفغانية أن القيادي المتشدد كان مسؤولا عن إعطاء أوامر باختطاف فتيات وسيدات وإجبارهن على الزواج من مقاتلي داعش.