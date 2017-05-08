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بطريرك كاثوليكي "لبناني" جديد يكسر الأعراف؟

8
MAY
2017
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ألان سركيس-




شكّل خبر استقالة بطريرك انطاكيا وأورشليم والإسكندرية للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحّام محطة جديدة في مسيرة الكنيسة، حيث بات السؤال الوحيد الذي يطرحه الجميع: من سيخلفه على رأس الكنيسة الكاثوليكية؟بعدما كشفت «الجمهورية» في مطلع آذار الماضي أنّ لحام قدّم استقالته إلى الفاتيكان وباتت في عهدة البابا فرنسيس، خرج الكرسي الرسولي بقراره، فقبل الإستقالة وأسند مهام بطريركية الكاثوليك الى المطران جان كليمان جنبرت ليُدير شؤونها، ما يفتح الباب على عهد جديد، وبطريرك جديد.

ستكون البطريركية الكاثوليكية على موعد في حزيران المقبل مع انتخاب بطريركها، وسيعقد السينودس في المقر الصيفي في عين تريز من 19 الى 25 حزيران. والسبب في اختيار هذا المكان، وليس مقرّ الربوة، هو أنّ قبول الإستقالة أتى في الربيع، وموعد السينودس كان مقرراً سابقاً، ولو تم الأمر في الشتاء، لكانت حصلت عملية الإنتخاب في الربوة.

وفي السياق يُعلّق أحد المطارنة ممازحاً، ويقول لـ»الجمهورية»: «الطقس في عين تريز «مبَورد»، لذلك سيكون الإنتخاب في أجواء طبيعية جميلة تعكس الروحية الجديدة الذي أرساها سينودس شباط الماضي، والذي تمّ على أساسه الاتفاق على إنهاء مرحلة الإنقسام داخل الجسم الكنسي واستقالة لحّام».

نشطت الإتصالات بين المطارنة، فور إعلان الفاتيكان قبول الإستقالة، لتنسيق المواقف، خصوصاً أنّ الفترة الفاصلة عن الانتخاب هي نحو 40 يوماً، ويبدو أنّ هناك 3 أسماء بارزة تعتبر الأوفر حظاً، وهي: مطرانان على أبرشيتين في سوريا والخارج، ومطران على ابرشية لبنانية، لكن كل ذلك رهن ببدء أعمال السينودس وخروج الدخان الابيض من عين تريز لأنّ المفاجآت أساسية في مثل هكذا انتخابات.

ودرجت العادة أن يكون بطريرك الكاثوليك من سوريا في غالبية الأحيان، لكن حركة الإتصالات تدل الى أنّ العرف قد يكسر هذه المرة وينتخب من أبرشية لبنانية، لأنّ أحد المطارنة يتقدم في السباق للوصول الى كرسي الملكيين الكاثوليك. لكنّ العوامل المؤثرة في الإنتخاب ما زالت كثيرة، وإذا كان الإنتماء الجغرافي هو أولها، إلّا أنّ العامل السياسي لا يُستهان به، خصوصاً أنّ المرحلة السياسية التي تمر بها المنطقة دقيقة جداً.

وعلى رغم التأكيدات على حياد الكرسي الرسولي، إلّا أنّ ظروف المرحلة القاسية تحتّم أقصى درجات الإنضباط واستقرار عمل المؤسسات الكنسية لتواكب آلام شعبها، في وقت يتخوّف بعض المطارنة من أن يؤدي الإختلاف الى عدم حصول أي مطران على عدد الأصوات المطلوبة، لكنّ البعض الآخر يؤكد انّ الفاتيكان لن يسمح بحصول هذا الأمر، ويلمّح الى أنّ الروح القدس سيحلّ باكراً، ويختار البطريرك المنتظر.

بتصرّف- 

الجمهورية
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